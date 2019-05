Les Alouettes libèrent les demis défensifs Branden Dozier et Mitchell White

Les Alouettes de Montréal ont libéré les vétérans demis défensifs Branden Dozier et Mitchell White, en plus de mettre sous contrat cinq joueurs repêchés au début du mois .

Dozier a passé les deux dernières campagnes avec les Alouettes. En 35 rencontres, il a réussi 150 plaqués, 33 de plus au sein des unités spéciales, 2 sacs, 5 interceptions, et a provoqué 2 échappés et marqué 1 touché.

White est un vétéran de cinq saisons dans la LCF, dont trois avec les Alouettes. Il a disputé 54 matchs dans la LCF, réussissant 121 plaqués, 2 au sein des unités spéciales, en plus de 7 interceptions.

L'équipe a mis sous contrat le demi Jeshrun Antwi, le demi défensif Cody Cranston, le joueur de ligne défensive Michael Sanelli, le joueur de ligne offensive Zach Wilkinson, ainsi que le secondeur Benjamin Whiting. Ces cinq joueurs se présenteront au camp des recrues, qui doit s'amorcer mercredi, au stade Percival-Molson.

Par ailleurs, l'équipe a indiqué avoir ajouté le joueur de ligne à l'attaque international Lawrence Martin à sa formation.