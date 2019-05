Opéré à une hanche, Ryan Kesler pourrait avoir joué son dernier match

Ryan Kesler a subi une intervention chirurgicale à la hanche droite et sa carrière semble compromise.

L’opération, qui vise à soulager Kesler de lancinantes douleurs, a été effectuée jeudi dernier, à New York. L’attaquant de 34 ans pourra peut-être poursuivre sa carrière après une longue convalescence.

« Comme nous le savons tous, Ryan s’est férocement battu avec cette condition depuis un bon bout de temps, a dit le vice-président et directeur général Bob Murray. J’ai été extrêmement impressionné par sa détermination à jouer en dépit d’une blessure importante. À ce stade-ci, Ryan doit penser à sa vie et à sa famille. La douleur était considérable et nous sommes en accord avec sa décision d’être opéré. Alors qu’il apparaît évident qu’il ne jouera pas en 2019-20, nous appuierons ses futures décisions. Il mérite tout notre respect. »

« À ce stade de ma carrière, cette intervention chirurgicale était la meilleure option pour ma qualité de vie, a déclaré Kesler. La douleur a grandement diminué depuis et j’en suis reconnaissant. Même si l’avenir de ma carrière est inconnu, je me sens bien. »

Kesler n’a joué que 104 matchs au cours des 2 dernières saisons. Sa production offensive depuis l’automne 2017 n’a été que de 22 points, dont 13 buts.

Son contrat qui lui rapporte 6,87 millions de dollars par année est encore valide pour trois saisons. En 1001 rencontres avec les Canucks de Vancouver et les Ducks, l'athlète originaire du Michigan a récolté 258 buts et 315 passes pour 573 points.