Victoire des États-Unis contre la Finlande au Championnat du monde

Dylan Larkin a marqué en prolongation et les États-Unis ont défait la Finlande 3-2 au Championnat du monde à Kosice, en Slovaquie, lundi.

Les Américains (1-1-0-1) ont rapidement pris l’avance 2-0 dans le match. On ne jouait que depuis 50 secondes quand Brady Skjei a ouvert la marque après des passes d’Alex DeBrincat et de Jack Eichel.

Eichel a aussi été à l’origine du but de Johnny Gaudreau à mi-chemin au premier tiers.

Les Finlandais (2-0-0-1) ont riposté avant la fin de l’engagement grâce à Harri Pesonen.

C’est également dans la dernière minute de jeu que la Finlande a ramené tout le monde à la case départ. En avantage numérique et bien posté entre les cercles de mise au jeu, Niko Ojamaki a battu Cory Schneider d’un tir précis.

Le duel dans le duel

Le choc attendu entre les deux joueurs les plus en vue à l’approche du repêchage de la LNH, Jack Hughes et Kaapo Kakko, a tourné à l’avantage du Finlandais.

Les deux ont été tenus à l’écart de la feuille de pointage. Kakko a passé 18 min 46 s sur la glace, dont un peu plus de 7 min en deuxième période. Hughes, lui, a été limité à 9:24 sur la patinoire.

Physiquement plus costaud et plus fort que l’Américain, Kakko a usé de son gabarit pour s’imposer face à Hughes dans les rares occasions où les deux joueurs se sont retrouvés en confrontation directe.

Plus tard, lundi, le Canada (1-0-0-1) se mesurera au pays hôte, la Slovaquie (1-0-0-1), qui compte dans ses rangs l’attaquant du Canadien de Montréal Tomas Tatar.

Dans le groupe B, la Suède (1-0-0-1) affrontera la Norvège (0-0-0-2).

Autre résultat (groupe B)

Russie 3 – République tchèque 0