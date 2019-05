Les Raptors viennent à bout des 76ers et accèdent à la finale de l’Est

Cette victoire in extremis propulse la formation torontoise jusqu'à la finale de l’Est pour seulement la deuxième fois de son histoire. En 2016, elle s'était inclinée face aux Cavaliers de Cleveland de LeBron James en six matchs.

Dans une fin de match spectaculaire, Leonard a couronné une performance de 41 points en réussissant un panier alors qu'il se trouvait en bordure de la ligne de fond, après avoir reçu une remise en jeu de Marc Gasol avec seulement 4,2 secondes au cadran.

Sur le lancer de Leonard, le ballon a rebondi deux fois sur le cerceau et a semblé y demeurer une fraction de seconde avant de tomber doucement dans le panier.

Joel Embiid (à gauche) et Kawhi Leonard regardent le ballon tomber dans le panier. Photo : USA Today Sports

Quelques instants plus tôt, Jimmy Butler des 76ers avait porté la marque à 90-90 immédiatement après que Leonard eut raté un lancer franc qui aurait donné aux Raptors une avance de trois points.

Quinze des 41 points de Leonard ont été réussis au quatrième quart.

Serge Ibaka s’est également illustré avec 17 points. Pascal Siakam a obtenu 11 points et 11 rebonds, tandis que Kyle Lowry a conclu sa soirée avec 10 points. Même s'il a joué avec un pouce gauche endolori à compter du deuxième quart, Lowry a aussi fait sentir sa présence en défense avec plusieurs jeux clés.

En première demie, les 76ers et les Raptors se sont échangé l'avance six fois, mais aucune des deux équipes n'est parvenue à se donner un coussin de dix points ou plus. Un panier de Gasol à 9:28 du troisième quart a procuré aux Raptors une avance de neuf points, leur plus grande du match.

Les 76ers ont répliqué en récoltant 16 points d'affilée pour se donner un avantage de 7 points, mais les Raptors ont réagi à leur tour.

Un panier en foulée d'Ibaka avec 7,7 secondes à jouer au troisième quart a donné à la formation torontoise une avance de 67-64 avant que ne s'amorce la dernière période.

Les Raptors affronteront les Bucks de Milwaukee à compter de mercredi soir, au Wisconsin. Les Bucks ont éliminé les Celtics de Boston en cinq matchs lors de leur demi-finale.