Rugby à 7 : la qualification olympique attendra pour les Canadiennes

Les Américaines ont joué les trouble-fêtes en ayant le dessus sur les joueuses canadiennes 12-7 en quarts de finale.

« Le match a été très physique contre les États-Unis, a déclaré la Québécoise Karen Paquin. Malgré notre bonne défense, nous avons été incapables de concrétiser sur les revirements provoqués. »

Karen Paquin, Bianca Farella et leurs coéquipières ont ensuite écrasé l’Espagne 31-0. Farella a ouvert la marque tôt dans la rencontre et le Canada a filé vers la victoire.

Terminer en force

En fin de journée, la formation canadienne a affronté l’Angleterre pour la 5e position et les douze points en jeu pour le classement général du circuit.

Tout comme elle l’avait fait contre les Espagnoles, Farella a été la première à s’inscrire au pointage. Avant la mi-temps, Paquin a stoppé une adversaire à la porte des buts et sa coéquipière Charity Williams a remonté tout le terrain pour creuser l’écart. Le Canada a complètement dominé la première demie et s’est forgé une avance de 24-0.

« Nous avons livré deux grosses performances pour terminer le tournoi, ce qui est très bon pour notre confiance », a ajouté Paquin, qui a récolté trois essais durant la fin de semaine.

Les Canadiennes l’ont finalement emporté 31-7 et Farella a terminé la partie avec deux essais. Elle est ainsi passée au 2e rang de l’histoire des Séries mondiales de rugby à 7 pour le nombre d’essais réussis avec un total de 129. Cette dernière a bien apprécié jouer devant les partisans canadiens, à Langford.

« Jouer devant nos familles et nos amis est un sentiment très spécial. Nous avions l'impression que les fans étaient sur le terrain avec nous. »

« En bonne position »

Les représentantes du Canada devront donc attendre à la dernière compétition des Séries mondiales pour savoir si elles se qualifieront directement pour les Jeux de Tokyo, en 2020.

Les quatre premières formations au classement général auront droit à ce laissez-passer. Après cette 5e place en Colombie-Britannique, le Canada est passé du 2e au 3e échelon avec 78 points.

« Notre attaque peut s’améliorer sur les revirements. Elle doit être plus tranchante et plus sereine dans les situations où la défensive adverse est très agressive », a confié Paquin.

Le dernier tournoi des Séries mondiales aura lieu les 15 et 16 juin, à Barritz, en France.