Guillaume Boivin chute lourdement au Giro

Boivin a terminé la course de peine et de misère, en compagnie de son coéquipier Awet Andemeskel, avec un retard de plus de 26 minutes sur le vainqueur.

L'équipe Israel Cycling Academy a écrit sur son compte Twitter qu'« Awet Andemeskel semble en meilleure forme physique, tandis que Guillaume Boivin subira des radiographies ».

« Les premières indications laissent croire qu'il n'y a rien de brisé, mais sera-t-il en mesure de poursuivre? Les prochaines heures nous le diront », peut-on lire dans un autre tweet de la formation israélienne.

Boivin souffrirait de quelques ecchymoses et d'une éraflure à un genou.

À sa première participation au Giro, Pascal Ackermann a remporté la deuxième étape, un parcours de 205 kilomètres en Toscane. Photo : AFP / LUK BENIES

Ackermann a été accompagné sur le podium par l'Italien Elia Viviani et l'Australien Caleb Ewan, respectivement installés sur les deuxième et troisième marches.

Le champion d'Allemagne participe au Giro pour la première fois. Âgé de 25 ans, il a décroché les honneurs au début du mois à la course Eschborn-Francfort, qui compte pour le WorldTour.

Le Slovène Primoz Roglic a conservé le maillot rose de meneur conquis la veille dans le contre-la-montre d'ouverture. Sa priorité de 19 secondes sur le Britannique Simon Yates, son plus proche poursuivant, est restée intacte.

Le Giro poursuivra lundi sa descente vers le sud. La troisième manche, longue d'une distance de 220 km, commence à Vinci et se termine à Orbetello.

Le parcours, plat dans sa partie finale, avantage les sprinteurs qui auront une ligne droite de 400 m pour s'exprimer.

D'autres détails à venir.