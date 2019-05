Hamilton fait cavalier seul à Barcelone, Lance Stroll abandonne

Lewis Hamilton a dépassé son coéquipier Valtteri Bottas dans le premier virage, avec l'aide de Sebastian Vettel, et s'est échappé, en route vers la victoire. Lance Stroll n'a pas pu compléter l'épreuve, impliqué dans un accrochage au 47e tour.

Vettel a tenté de surprendre Bottas par l'extérieur au premier virage, mais est arrivé trop vite. Il a bloqué son pneu avant droit, et a coincé le Finlandais contre son coéquipier.

Bottas a joué du volant pour rester en piste, a perdu son rythme, et Hamilton en a profité pour s'échapper.

« J'ai eu du mal avec mon embrayage, ce qui ne m'était jamais arrivé, et j'ai perdu la course au départ », a expliqué Bottas.

Hamilton n'a jamais été inquiété, même à la relance du 53e tour. Il a remporté la 76e victoire de sa carrière, sa troisième d'affilée à Barcelone. Il reprend la tête du classement des pilotes.

« Ce début de saison n'est pas simple pour moi, a admis Hamilton. Je ne m'entends pas bien avec ma voiture, mais heureusement, et je la remercie, on arrive à se comprendre le jour de la course. »

Il a devancé son coéquipier Valtteri Bottas, qui a offert à Mercedes-Benz un cinquième doublé d'affilée en début de saison. Ça ne s'était jamais vu dans l'histoire de la F1.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) s'est faufilé sur la troisième marche du podium.

Ferrari a choisi des stratégies pneumatiques différentes, et les deux pilotes ont échangé leurs positions à deux reprises durant la course.

C'est Vettel qui a finalement eu le dessus sur son coéquipier, en finissant quatrième, mais Ferrari a raté le podium dimanche. Ce qui ne plaira pas à la presse italienne.

Stroll dans le décor

Lance Stroll, qui partait de la 16e place sur la grille, a réussi à gagner deux places dans le premier tour, pour rouler en 14e position derrière son coéquipier Sergio Pérez.

Parti en pneus mi-durs, contrairement aux 13 voitures devant lui, il a ensuite effectué un premier relais plus long.

Au 47e tour, toujours en 14e place, le Québécois a vu le pilote McLaren Lando Norris revenir sur lui, et l'attaquer au bout de la ligne droite.

Agrandir l’image La roue avant droite de la McLaren de Lando Norris touche la roue arrière gauche de la Racing Point de Lance Stroll lors du Grand Prix d'Espagne. Photo : Twitter / TSN

La McLaren n'était pas tout à fait à la hauteur de la Racing Point, et Stroll a gardé sa trajectoire de course.

Le pneu avant droit de la McLaren a touché le pneu arrière gauche de la Racing Point, ce qui confirme que Norris a été téméraire dans sa manoeuvre.

Les deux ont glissé hors piste, et Stroll a terminé sa course dans la barrière de protection.

La direction de course a décidé d'examiner l'incident après la course.

Plus de détails à venir.