Marcus Stroman excelle, mais les Blue Jays s'inclinent devant les White Sox

Le partant des Blue Jays Marcus Stroman (1-6) a limité les White Sox à trois points mérités et huit coups sûrs en six manches et un tiers. Son départ de qualité a toutefois été gaspillé par l'inefficacité des Blue Jays (16-23) à l’attaque.

Stroman a vu son après-midi de travail prendre fin avec des coureurs aux extrémités du losange et un retrait en septième.

« Je ne suis jamais heureux de quitter un match. Mes coéquipiers, mes entraîneurs et tout le monde savent ça. Je veux toujours avoir la balle dans mes mains, a exprimé Stroman (1-6). La dernière chose que j'ai en tête quand le gérant vient me voir c'est qu'il me sorte du match. »

Les Blue Jays ont frappé seulement trois coups sûrs et inscrit aucun point avant que Stroman soit remplacé sur la butte. En neuf rencontres cette saison, Stroman a reçu seulement huit points en appui de la part de son attaque.

Charlie Tilson a aussi produit deux points pour les White Sox, qui ont mis fin à une série de trois défaites. Ivan Nova (2-3) a œuvré pendant plus de six manches et a accordé un point, cinq coups sûrs et trois buts sur balles.

L'espoir des Blue Jays Vladimir Guerrero fils a connu un premier match de plus d'un coup sûr dans les majeures. Il a été 2 en 2 avec deux simples et deux buts sur balles.