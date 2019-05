[EN DIRECT] Championnats du monde de relais à Yokohama, au Japon

Deux quatuors canadiens seront des finales. L’équipe féminine du relais 4 x 400 m composée de Maya Stephens, Madeline Price, Travia Jones et Sage Watson a remporté sa vague de qualifications samedi, avec le 4e temps du jour, soit 3 min 28 s 75/100.

Seules les Américaines, grandes favorites, les Polonaises et les Britanniques ont couru plus vite. Les Françaises, les Suisses, les Italiennes et les Jamaïcaines prendront aussi le départ de la grande finale.

À lire aussi : Résultats mitigés pour le Canada à la première journée des mondiaux de relais

De son côté, l’équipe mixte du relais 4 x 400 m a amélioré le record canadien et a accédé à la finale.

Austin Cole, Aiyanna-Brigitte Stiverne, Alicia Brown et Philip Osei ont franchi la distance en 3:16,78. Le précédent record de 3:23,60 datait de 2015.

Le Canada affrontera en finale la Pologne, les États-Unis, l’Italie, l’Allemagne, le Kenya, la Belgique et le Brésil.