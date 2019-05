Premier rendez-vous raté à Cincinnati pour l'Impact

Damet, qui a entraîné les jeunes joueurs montréalais pendant trois ans, a pris cette semaine la relève d’Alan Koch, congédié après sept matchs sans défaite et une remarque malavisée contre ses joueurs.

Ces derniers ont semblé transformés contre l’Impact (6-5-2). Allan Cruz a ouvert la marque dès la septième minute, puis Fatai Alashe a doublé l’avance des locaux (3-7-2) peu après l’heure de jeu.

Orji Okwonkwo a inscrit le seul but du Bleu-blanc-noir à la 75e minute.

L’Impact, dont c’était la toute première visite à Cincinnati, a été la malheureuse victime du premier but des locaux en 528 minutes.

Darren Mattocks, surtout connu à Montréal parce que l’Impact lui a préféré Andrew Wenger au repêchage de 2012, a débordé trois adversaires sur le côté gauche sur la surface de réparation avant de centrer vers Cruz. Le tir du Costaricain, plus ou moins franc, a flotté jusque sur la transversale puis au-delà de la ligne de but, derrière le gardien Evan Bush.

Le Bleu-blanc-noir a bien cru niveler la marque à la 40e minute. Une passe magistrale de Micheal Azira a trouvé Daniel Lovitz derrière la défense, et le défenseur américain a centré pour Maxi Urruti.

L’Argentin a redirigé le ballon au fond des filets, mais le juge de ligne a établi que Lovitz était hors-jeu à la réception de la passe – ce qu’a semblé confirmer la reprise. Peut-être les officiels à la vidéo ont-ils jugé que l’erreur n’était pas « claire et évidente », car l’arbitre en chef a choisi de ne pas aller consulter le moniteur.

Deux passes rapides vers l’avant ont mené au second but du FC Cincinnati. Roland Lamah s’est ainsi retrouvé fin seul sur le côté droit, et il a centré en retrait pour Fatai Alashe, qui était entré en jeu quelques secondes plus tôt. Le vif tir à ras de terre d’Alashe n’a laissé aucune chance à Bush, qui a plongé en vain à sa droite.

L’entraîneur montréalais Rémi Garde a aussitôt lancé Orji Okwonkwo dans la mêlée, et c’est lui qui a réduit la marque avec un quart d’heure à jouer. Urruti a levé un superbe ballon par-dessus la défense des locaux, et Okwonkwo a plongé pour rediriger l’objet de la tête derrière le gardien Spencer Richey, qui a trop tardé à s’avancer.

L’Impact n’a cependant pas pu profiter de la poignée d’occasions créées après le but d’Okwonkwo.

Les Montréalais peuvent au moins se consoler en se disant que la portion la plus difficile de leur calendrier est terminée.

Après avoir joué 10 de ses 13 premiers matchs sur la route, l’Impact sera à domicile pour 5 des 6 rencontres à venir à partir de samedi prochain, au stade Saputo, contre le pauvre Revolution de la Nouvelle-Angleterre, qui vient lui aussi de congédier son entraîneur-chef.