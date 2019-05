Vincent Riendeau et Caeli McKay en bronze

Les Canadiens Caeli McKay et Vincent Riendeau ont décroché la médaille de bronze au 10 m synchro mixte samedi, à la Série mondiale de Kazan, en Russie.

Ils ont reçu un total de 312,42 points pour leurs cinq plongeons. Les Chinois Duan Yu et Zhang Minjie ont triomphé avec un pointage de 339,42, devant les Nord-Coréens Hyon Il-myong et Jo Jin-mi (314,28).

C’est la première fois cette saison que McKay et Riendeau plongent ensemble en Séries mondiales.

Ils avaient été décorés d’argent à la Coupe du monde de Wuhan, en Chine, en 2018.

Plus tôt samedi, Caeli McKay avait été éliminée en demi-finales du 10 m individuel.

Au 3 m masculin, Philippe Gagné s’est classé 6e et dernier de la finale avec un pointage de 425,30. Le Britannique Jack Laugher est monté sur la plus haute marche du podium avec 499,30 points. Le Russe Evgenii Kuznetsov (466,60) a terminé 2e et le Chinois Peng Jianfeng (464,95) a pris le 3e rang.