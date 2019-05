Tsitsipas renverse Nadal à Madrid et prend rendez-vous avec Djokovic en finale

Après Monte-Carlo et Barcelone, c'est la troisième fois en autant de tournois sur terre battue cette saison que Nadal chute en demi-finales. Il connaît son pire début de saison sur terre battue depuis 2015.

Jamais l'Espagnol, onze fois sacré à Roland-Garros, n'a triomphé à Paris sans avoir remporté au moins un de ces trois tournois.

Tsitsipas, qui est âgé de 20 ans, a fermé les livres sur sa quatrième balle de match. Le Grec tentera de gagner un troisième titre en 2019 quand il croisera le fer avec le favori Novak Djokovic en finale.

« Je suis très heureux d'avoir gardé mon calme et continué à me battre. C'est probablement une des victoires les plus difficilement acquises dans ma vie, a dit Tsitsipas. J'ai dû varier mes coups et être imprévisible pour l'emporter aujourd'hui. »

Le Grec Stefanos Tsitsipas a accédé à la deuxième finale Masters de sa carrière à Madrid. Photo : AFP / OSCAR DEL POZO

Djokovic maîtrise Thiem

Djokovic, no 1 mondial, s'est qualifié pour la finale en maîtrisant l'Autrichien Dominic Thiem (no 5) en deux manches de 7-6 (7/2) et 7-6 (7/4) en près de 2 h 30 min.

Cette qualification en finale marque une embellie pour « Djoko » : avant la semaine madrilène, le Serbe n'avait plus remporté trois matchs consécutifs depuis son sacre aux Internationaux d'Australie en janvier. Il avait ensuite perdu au troisième tour à Indian Wells, en huitièmes de finale à Miami et en quarts de finale à Monte-Carlo.

« Dominic est l'un des meilleurs joueurs au monde en ce moment, surtout sur cette surface. Il s'agit donc d'une très importante victoire pour moi, indique Djokovic.

Avant le Masters de Madrid, Novak Djokovic n'avait pas remporté trois matchs de suite depuis les Internationaux d'Australie. Photo : Getty Images / Julian Finney

« Je considérais qu'il était le favori avant ce match à cause de sa victoire à Barcelone et à cause de la façon qu'il a joué dans sa victoire contre Roger [Federer] hier. »

Dans les deux manches, c'est Thiem qui a fait la différence le premier (3-1 et 4-2). Mais Djokovic n'a pas tardé à revenir à hauteur à chaque fois. S'il n'a pas su conclure quand il a servi pour le gain de la rencontre, à 6-5, il s'est montré beaucoup plus solide que son adversaire dans les deux jeux décisifs.