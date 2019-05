Djokovic bat Thiem et se qualifie pour la finale à Madrid

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic s'est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Madrid en maîtrisant l'Autrichien Dominic Thiem (no 5) en deux manches de 7-6 (7/2) et 7-6 (7/4) en près de 2h30 min samedi.

En finale, Djokovic affrontera Rafael Nadal (no 2) ou le jeune Grec Stefanos Tsitsipas (no 9), opposés dans la deuxième demi-finale en soirée.

Cette qualification en finale marque une embellie pour « Djoko » : avant la semaine madrilène, le Serbe n'avait plus remporté trois matchs consécutifs depuis son sacre aux Internationaux d'Australie en janvier. Il avait ensuite perdu au troisième tour à Indian Wells, en huitièmes de finale à Miami et en quarts de finale à Monte-Carlo.

« Dominic est l'un des meilleurs joueurs au monde en ce moment, surtout sur cette surface. Il s'agit donc d'une très importante victoire pour moi, indique Djokovic.

« Je considérais qu'il était le favori avant ce match à cause de sa victoire à Barcelone et à cause de la façon qu'il a joué dans sa victoire contre Roger [Federer] hier. »

Dans les deux manches, c'est Thiem qui a fait la différence le premier (3-1 et 4-2). Mais Djokovic n'a pas tardé à revenir à hauteur à chaque fois. S'il n'a pas su conclure quand il a servi pour le gain de la rencontre, à 6-5, il s'est montré beaucoup plus solide que son adversaire dans les deux jeux décisifs.

Plus de détails à venir.