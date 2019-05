Laurence Vincent-Lapointe reine canadienne du C1 200 m

Elle a mis 47 s 997/1000 pour franchir l’arrivée et a devancé de presque deux secondes sa plus proche rivale, l’Ontarienne Katie Vincent (49,899 s). La jeune Sophia Jensen a pris le 3e rang avec un chrono de 50,805.

« L’eau est froide, il y a un bon vent de face, pas des conditions pour des records du monde. Mais je suis très, très heureuse de ce que j’ai fait. J’ai eu un excellent départ, le premier 100 m a été super solide, je me suis démarquée tout de suite. Le deuxième, ç’a été plus de survivre. J’ai les avant-bras durs parce que j’avais de l’acide lactique », a raconté Vincent-Lapointe.

Selon elle, le vent de face a compliqué la course et l’a rendue plus douloureuse pour tout le monde.

Même si ses preuves ne semblent plus à faire en canoë féminin, Vincent-Lapointe ressent une pression énorme ce week-end. Le niveau des athlètes canadiennes est très relevé.

« Je suis très stressée par les essais. On a les trois meilleures dans le monde. On a la meilleure senior, c’est moi, la meilleure U23, Katie, et Sophia est la meilleure junior. Nous sommes les trois championnes du monde. Il faut que je me dépasse ici, ce n’est pas fait avec un claquement de doigts », a-t-elle expliqué.

Vincent-Lapointe a de grandes attentes pour la saison à venir. Elle s’est fixé des objectifs ambitieux et espère les atteindre.

« J’aimerais ça réussir à faire un record du monde cette année. Je sais que je suis capable. J’aimerais ça le faire en compétition. L’année passée, j’ai gagné toutes mes courses. J’aimerais ça répéter cet exploit cette année. Et à la fin de l’année, aux championnats du monde, c’est de me classer pour les Olympiques », a affirmé l’athlète de 26 ans.

Les essais canadiens de canoë-kayak de vitesse se poursuivent jusqu’à dimanche au bassin olympique.