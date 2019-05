Gabriela Dabrowski s'incline en finale à Madrid

Classées sixième tête de série, Dabrowski et Xu ont baissé pavillon en deux manches expéditives de 3-6 et 1-6 devant la Taïwanaise Hsieh Su-wei et la Tchèque Barbora Strycova (no 5). Ces dernières ne se sont pas éternisées sur le court, l'emportant en 63 minutes.

L'Ontarienne a disputé sa première finale de l'année en double. Elle tentait de devenir la deuxième représentante de l'unifolié à être sacrée championne en duo en 2019, après le triomphe d'Eugenie Bouchard et de sa partenaire américaine Sofia Kenin à Auckland en janvier.

Plus de détails à venir.