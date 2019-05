Daniel Brière comblé par sa deuxième carrière dans le hockey professionnel

Le hockey occupe encore quasiment tout l'emploi du temps de Brière. À l'issue d'une longue et fructueuse carrière de 17 campagnes dans le circuit Bettman qui s'est conclue en 2015, l'homme désormais âgé de 41 ans est passé du vestiaire aux bureaux administratifs.

Peu de temps après avoir annoncé qu'il accrochait ses patins, il été contacté par le président des Flyers de Philadelphie, Paul Holmgren, qui voulait lui expliquer le fonctionnement des différents départements d'un état-major de la Ligue nationale (LNH).

De fil en aiguille, Brière a non seulement pu observer son ancien patron dans son quotidien, mais également ses nombreux acolytes.

Moins de deux ans après le début de sa formation en vue de sa deuxième carrière dans le monde du hockey, en 2017, les Flyers lui ont confié le poste de vice-président des opérations des Mariners du Maine, une équipe qui a vu le jour cet automne.

Jusqu'à présent, j'ai adoré l'expérience, beaucoup plus que je le pensais. Au début, je n'étais pas certain à quel point je m'impliquerais du côté hockey avec les Mariners, mais une fois que j'ai engagé l'entraîneur, qu'on a commencé à discuter des joueurs et de la façon dont on allait bâtir notre équipe, j'ai comme eu la piqûre un peu. J'ai embarqué à 100 %.

Daniel Brière, vice-président des opérations hockey des Mariners du Maine