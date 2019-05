Benfeito et McKay se contentent d’une 5e place à la Série mondiale de Kazan

Les deux représentantes de l’unifolié ont obtenu un total de 272,70 points, bien loin des 328,47 points obtenus à Montréal le mois passé. Benfeito et McKay avaient remporté l’argent devant leurs partisans.

« Aujourd’hui, c’était une journée difficile, a déclaré Benfeito. C’est seulement une erreur de parcours, cela a bien été à Calgary et à Montréal, c’est dur d’expliquer le résultat d’aujourd’hui. »

Les Chinoises Chen Yuxi et Yuan Haoyan (338,70 points) se sont imposées facilement devant les Nord-Coréennes Kim Mi Rae et Jo Jin Mi (315,42 points) et les Russes Ekaterina Beliaeva et Iulia Timoshinina (292,20 points).

Au 3 m synchro féminin, Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu (262,95 points) ont fini au 7e rang de l'épreuve remportée par les Chinoises Lin Shan et Chang Yani (302,01 points).

Gagné et Imbeau-Dulac au pied du podium

Dans une épreuve où les quatre premières équipes ont terminé dans un écart de moins de 4 points, Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac ont fini 4es au 3 m synchro masculin.

Avec 399,39 points, le duo québécois a raté le podium par 1,14 point de moins que les Mexicains Yahel Ernesto Castillo Huerta et Juan Manuel Celaya Hernandez (400,53 points).

Provisoirement 5es après le quatrième des six tours aux tremplins, Gagné et Imbeau-Dulac ont réussi leur meilleur plongeon de la journée au cinquième passage, atteignant provisoirement le 3e rang. Leur sixième plongeon a été bien réussi, mais pas assez pour devancer les Mexicains au final.

L'or est allé aux Ukrainiens Oleksandr Gorshkovozov et Oleg Kolodiy (403,26 points), tandis que les Russes Evgenii Kuznetsov et Nikita Shleihker (401,94 points) ont pris le 2e rang.