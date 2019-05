Stroll 13e des essais libres en Espagne, Bottas le plus rapide

Après sa sortie de piste, Lance Stroll (Racing Point) a raté 30 minutes de temps de piste, mais il a pu faire le 13e chrono des essais libres du Grand Prix d'Espagne, vendredi, à Barcelone. Valtteri Bottas (Mercedes-Benz) a été le plus rapide des deux séances.

Le temps est superbe à Barcelone. Grand bleu, et dans la deuxième séance d'essais libres (FP2), la température de la piste dépassait les 40 degrés Celsius.

Sur cette piste surchauffée, Bottas a roulé à son aise après ses ennuis hydrauliques du matin, en première séance. Le Finlandais a enregistré un temps imbattable de 1 min 17 s 284/1000.

Il a devancé son coéquipier Lewis Hamilton de 49 millièmes de seconde, bien que le Britannique ait éprouvé des problèmes de motricité.

« Quelque chose ne va pas. Mauvaise motricité », a dit Hamilton par radio à son ingénieur à la 87e minute.

Il est utile de rappeler que les équipes ne communiquent pas les quantités d'essence embarquées ni les réglages utilisés.

Cela dit, dans la deuxième séance d'essais libres, les équipes travaillent pour la course en faisant faire aux pilotes de longues séries de tours.

Les pilotes de Ferrari ont suivi, mais relégués à 3 dixièmes de seconde. Charles Leclerc devance Sebastian Vettel par 8 centièmes de seconde.

Stroll devant son coéquipier

Lance Stroll n'a visiblement pas souffert de sa sortie de piste à la toute fin de la première séance.

Lance Stroll indemne après une sortie de piste lors des essais libres du Grand Prix d'Espagne à Barcelone Photo : Getty Images / Dan Istitene

L'équipe l'a renvoyé en piste à la 29e minute de la deuxième séance. Il a pu faire 33 tours dans une voiture équipée de plusieurs pièces utilisées en début de saison, il a fini à 1,5 s du temps de référence.

« C'est prometteur, a lancé Stroll. On fait des progrès. C'est clair que ma sortie de piste a modifié un peu le plan de match, mais pas tant que ça, et un gros merci à l'équipe d'avoir rebâti la voiture pour me permettre de rouler en FP2. »

Le pilote canadien a fini sa journée avec le 13e chrono en 1:18,839. Il a nettement devancé son coéquipier Sergio Pérez, 18e (1:19,448), qui poursuivait son évaluation des nouvelles pièces apportées par l'équipe.

« C'est trop tôt pour dire si les nouvelles pièces fonctionnent bien, a réagi Pérez. Mais c'est clair que nous ne sommes pas là où nous voulons être. La journée n'a pas été bonne. On a beaucoup de choses à analyser ce soir. »

« Je n'attends pas beaucoup de la course, ce n'est pas un circuit qui nous avantage. J'aimerais si possible marquer des points », a dit Pérez, réaliste.

Que Lance Stroll se sente à l'aise dans la RP19 est une bonne chose, car il attend toujours de passer en Q2 en qualification, après avoir été éliminé en Q1 lors des quatre premiers week-ends de la saison.

« Il ne faut pas en faire une grosse histoire, a-t-il affirmé dans le paddock de Barcelone, jeudi. Il me manque juste du temps dans la voiture. Ça ne m'énerve pas, la saison est jeune. J'améliore tranquillement certains aspects, et je dois réussir à tout mettre ensemble sur un tour. »

« Comme les temps en milieu de grille sont très serrés, ça prend un bon tour en Q1 pour passer en Q2. J'y travaille, et ça va de mieux en mieux. Il n'y a pas de point disponible le samedi, et l'on arrive à en marquer le dimanche, ça montre que c'est le dimanche que ça compte », a-t-il fait remarquer.