Stroll 13e en Espagne avant une sortie de piste, Bottas le plus rapide

Lance Stroll (Racing Point) a fait le 13e temps lors des premiers essais libres du GP d'Espagne, avant un tour droit dans les barrières de protection. Valtteri Bottas (Mercedes-Benz) est le plus rapide.

« Jesus Christ. I've just clipped the grass » (Jesus Christ, j'ai touché l'herbe), a réagi Stroll par communication radio, sa voiture encastrée dans les barrières de protection du virage no 9.

La monoplace no 18 de Racing Point a été légèrement endommagée à l'avant gauche.

Le pilote canadien a fait un tout droit à la toute fin de la première séance d'essais libres (FP1), dans la dernière minute de cette première séance de travail de 90 minutes.

La direction de course a brandi le drapeau rouge, mettant fin à la séance.

Avant sa sortie, il avait fait le 13e temps au terme de ses 28 tours, terminant à 1,904 seconde du temps de référence.

Rappelons que Racing Point a un programme chargé d'évaluation de nouvelles pièces en ce vendredi.

Les deux pilotes ont donc des cahiers de charges différents, ce qui explique le 17e temps du Mexicain Sergio Pérez, à 6 dixièmes de son coéquipier.

C'est le Finlandais Valtteri Bottas qui a réussi le meilleur temps dans sa Mercedes-Benz, en 1 min 17 s 951/1000, le seul dans les 77 secondes au tour, mais sa monoplace a ensuite souffert d'une fuite hydraulique.

Valtteri Bottas (Mercedes-Benz) sur le circuit Catalunya de Barcelone lors des essais libres du Grand Prix d'Espagne Photo : Getty Images / Dan Istitene

Il a été bloqué au garage dans les 20 dernières minutes de la séance.

Bottas a devancé la Ferrari de Sebastian Vettel de 115 millièmes de seconde.

Résultats de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne: