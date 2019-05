Suspension de 4 ans pour dopage pour médaillée d'argent de marche olympique de Rio

La Mexicaine Maria Guadalupe Gonzalez, vice-championne olympique en 2016 et médaillée d'argent des Championnats du monde du 20 km marche en 2017, a écopé d'une suspension de quatre ans pour un contrôle positif au trenbolone, un stéroïde anabolisant, a annoncé vendredi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU).

Âgée de 30 ans, Maria Guadalupe Gonzalez a été contrôlée le 17 octobre 2018 au Mexique et sera suspendue jusqu'en novembre 2022. Elle conserve toutefois ses médailles internationales.

La Mexicaine avait manqué l'or olympique du 20 km marche par deux secondes à Rio, derrière la Chinoise Liu Hong, puis le titre mondial à Londres l'année suivante, une seconde derrière une autre Chinoise, Jiayu Yang.

Pour sa défense, la marcheuse a indiqué avoir mangé de la viande contaminée après s'être fait diagnostiquer de l'anémie, et avoir voulu augmenter sa consommation de viande.

« L'enquête conclut que plusieurs documents présentés par l'athlète sont des faux », note le tribunal disciplinaire de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), en plus de pointer de nombreuses contradictions et invraisemblances dans les explications de l'athlète, notamment le cas d'un restaurant où elle dit avoir mangé qui n'existe plus, sa version contredit celle d'une de ses témoins.

Le verdict note également que la concentration de trenbolone était « trop importante » pour être attribuée à de la viande contaminée.

Maria Guadalupe Gonzalez peut encore interjeter appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Un cas additionnel pour Londres 2012

La Lettone Ineta Radevica, quatrième du saut en longueur des Jeux olympiques de Londres en 2012, a été contrôlée positive à un stéroïde anabolisant, a annoncé vendredi le Comité international olympique (CIO), et devient la quatrième des douze finalistes disqualifiée pour dopage.

Le contrôle positif a été rendu possible grâce à des réanalyses d'échantillons, qui ont révélé la présence d'oxandrolone, un stéroïde anabolisant.

Radevica avait terminé avec un saut à 6,88 mètres, à un centimètre de la médaillée de bronze, l'Américaine Janay DeLoach.

Cette finale s'était déroulée avec 11 participantes et non 12, car la Turque Karin Mey Melis, 3e des qualifications avec 6,80 m, avait été contrôlée positive pendant les Jeux à la testostérone et fut ausstôt exclue.

Les réanalyses des échantillons de la Russe Anna Nazarova, 5e (6,76 m) et de la Bélarusse Nastassia Myronchyk-Ivanova, 7e (6,72 m) avaient révélé des traces de turninabol (stéroïde) chez les deux athlètes, qui ont été disqualifiées a posteriori.