Les Bruins remportent le premier duel de la finale de l’Est

Marcus Johansson et Patrice Bergeron ont marqué dans un intervalle de 28 secondes en troisième période et les Bruins ont eu le meilleur sur les Hurricanes de la Caroline 5-2, jeudi soir, à Boston.

Les Hurricanes menaient 2-1 après deux périodes, mais Jordan Staal a été puni après 49 secondes de jeu en troisième pour avoir donné de la bande à Chris Wagner.

Johansson a marqué à 2:26 en récupérant une rondelle libre après que le tir sur réception de Brad Marchand eut atteint le patin du défenseur des Hurricanes Calvin de Haan.

Dougie Hamilton a été puni pour rudesse 15 secondes plus tard et Bergeron est revenu à la charge à 2:54, complétant un bel échange amorcé par Jake DeBrusk et Marchand.

Steven Kampfer, qui avait été inséré dans la formation à la place de Charlie McAvoy, suspendu pour un match, avait touché la cible pour les Bruins après 2:55 de jeu en première période.

Charlie Coyle, dans un filet désert, et Wagner ont ajouté des buts d'assurance dans un intervalle de 11 secondes avec un peu plus de 2 minutes à écouler en troisième et Tuukka Rask a effectué 29 arrêts.

Sebastian Aho, en avantage numérique, et Greg McKegg ont répliqué pour les Hurricanes. Petr Mrazek a repoussé 23 des 27 lancers dirigés vers lui.

Mrazek effectuait un retour au jeu pour les Hurricanes après avoir raté les deux derniers matchs des siens.

Le match no 2 aura lieu dimanche après-midi, à Boston.