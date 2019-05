Comment répondre à la question du toit si le baseball revient à Montréal?

D'un côté, les personnes en faveur d'un toit font valoir que les caprices des printemps et des automnes montréalais rendent nécessaire l’inclusion d’une structure pour protéger les spectateurs et les joueurs des éléments dans les plans de construction.

De l'autre côté, certains rappellent que les marchés de Minneapolis, Chicago, Boston, Détroit, Cleveland et Denver, qui se trouvent dans des climats semblables à Montréal, ont tous des stades qui ne sont pas dotés de toit.

La firme d’architectes Populous a construit ou rénové 21 des 30 stades actuels du baseball majeur, dont le Target Field de Minneapolis et le Coors Field de Denver. Le cabinet de Kansas City, au Missouri, est également responsable des importants travaux de rénovation effectués au Fenway Park, à Boston, et au Wrigley Field, à Chicago.

Que pense Populous de cette question?

« Nous dessinons toujours nos stades en fonction du microclimat du marché où nous construisons. Mais je dirais qu’avant tout, notre philosophie est que le baseball se joue en plein air, affirme Earl Santee, cofondateur de la firme, qui a lui-même signé les plans de 15 stades de la MLB. Si on propose un toit rétractable, vous pouvez être certain qu’il ne viendra pas nuire à cette prémisse.

« On doit sentir le gazon, pouvoir voir les alentours du stade quand vous regardez par-dessus la clôture du champ extérieur. Vous devez avoir une connexion avec le quartier. Par une belle journée ensoleillée de juin, à Montréal, vous voulez ressentir tout cela. »

Si nous construisions le stade de Montréal et que les propriétaires choisissaient d’y aller avec un toit rétractable, nous irions dans la transparence, le verre. Earl Santee, cofondateur de la firme d'architectes Populous

Tous ne sont pas de cet avis. Un ex-haut dirigeant du baseball majeur interviewé par La Presse canadienne estime au contraire que le groupe de Montréal ne devrait pas dépenser les 200 à 300 millions de dollars américains (269 à 404 millions de dollars canadiens) – selon Populous – pour un toit s’il obtient une équipe.

« La MLB parle en coulisses depuis près de cinq ans de disputer les deux premières semaines du calendrier dans le sud des États-Unis, confie cet ex-dirigeant. Les équipes du nord n’ont pas de problème à commencer sur la route : ça veut dire qu’elles auront un séjour à domicile d’une dizaine de matchs plus tard en saison.

« L’autre solution, c’est que la MLB devra possiblement raccourcir la saison, poursuit-il. Je sais que l’Association des joueurs ne veut pas en entendre parler, mais un jour, ils devront réduire le calendrier à 148 ou 150 matchs et commencer plus tard. Dans 10 ans, je pense que la saison va commencer le 7 ou le 10 avril, dans le sud des États-Unis ou dans des stades qui ont un toit. C’est vrai qu’il pleut à la fin avril, mais c’est pour ça que nous avons des bâches et que les programmes doubles existent. »

Santee souligne qu’il y a d’autres options.

« À Minneapolis, il n’y a pas de toit, mais la portion supérieure des estrades est complètement recouverte d’une voûte et la majeure partie des coursives est chauffée, comme la surface de jeu d’ailleurs, précise-t-il. Nous avons plusieurs sections intérieures chauffées d’où vous voyez la surface de jeu. Vous pouvez également mettre des sièges chauffants dans votre stade. Il y a plusieurs solutions au climat nordique. »

Le Minute Maid Park est le domicile des Astros de Houston. Photo : Associated Press / David J. Phillip

Minute Maid Park : le modèle

La plupart des intervenants interrogés par La Presse canadienne s’entendent sur un point : si Stephen Bronfman et son groupe décident d’y aller avec un toit rétractable, le modèle à suivre est le Minute Maid Park, domicile des Astros de Houston.

« C’est le meilleur, estime notre ex-dirigeant. Ils ouvrent le toit tous les jours pour que le soleil active la photosynthèse du gazon pendant que l’équipe d’entretien l’arrose. L’oxygène sort du sol et, vers 17 h, ils ferment le toit et règlent la climatisation à 27 degrés. Quand les portes ouvrent, à 18 h, les gens ont l’impression d’entrer dans une serre! La moitié du stade est constitué de panneaux de verre, alors le soleil entre. C’est le modèle à suivre. »

« Même quand le toit est fermé, vous voyez la ville, confirme Santee au sujet du mur de verre de plus de 4600 mètres carrés. C’est pour être en accord avec notre philosophie selon laquelle le baseball se joue en plein air. La forme du toit imite la trajectoire d’une balle lors d’un coup de circuit, c’est unique. Ses sections s’entassent à l’extrémité nord de la bâtisse, alors c’est un site impressionnant. Même quand le toit est fermé, vous vous sentez comme à l’extérieur. »

Une structure comme celle-là a toutefois ses inconvénients : elle demande un terrain d’une plus grande taille.

« La dimension du terrain n’est pas la même : ça prend un rectangle au lieu d’un carré pour y placer le toit ouvert, explique Santee. Si vous avez un toit qui se replie sur lui-même, comme au Rogers Center, ça n’a pas une grande incidence, mais si vous avez un toit qui s’entrepose à côté du stade, ça prend plus d’espace.

« Autre contrainte : on doit avoir un espace de 210 pieds (64 mètres) au-dessus du deuxième but pour que le toit n’interfère pas avec les balles frappées. »

Combien ça coûte?

Construire un stade coûte cher, évidemment. Un toit fait rapidement grimper la facture.

« Un toit de type parapluie, comme celui du T-Mobile Park (anciennement le Safeco Field, à Seattle), coûterait 200 millions de dollars aujourd’hui, note Santee. La structure pour relier ce toit au stade coûte 50 millions. Si vous ajoutez du chauffage, c’est encore 50 millions. »

Quant au stade comme tel, le coût de construction actuel est d’environ 6450 $ le mètre carré.

« Sans toit, précise Santee. En prenant ce chiffre, un stade de 600 millions de dollars équivaudrait à un stade de 93 000 mètres carrés, ce qui est un peu plus gros que ce nous avons fait au Marlins Park (Miami), au PNC Park (Pittsburgh) et à l’Oracle Park (San Francisco). Pas de beaucoup : ils sont tous au-delà de 84 000 mètres carrés. »

Le Target Field est un des plus petits stades du baseball majeur. Photo : Associated Press / Jim Mone

Mais Santee ajoute qu’on peut bâtir plus petit.

« On pourrait construire un stade d’environ 51 000 mètres carrés. Au Target Field, le stade occupe environ 39 000 pieds carrés, mais nous avons construit par-dessus une autoroute, une voie ferrée. Quand on calcule toutes les sections du stade, on arrive à environ 55 000 mètres carrés. »

À Montréal, le terrain visé par Bronfman fait près de 93 000 mètres carrés, ce qui est donc amplement suffisant.

« Il faut y aller avec un projet simple comme le Target Field, l’Oracle Park ou Camden Yards : une bâtisse en vieilles briques industrielles, du gazon naturel, un design simple, à l’ancienne, estime notre ex-dirigeant de la MLB, qui connaît bien la ville. C’est ce qui va vendre à Montréal : de l’authentique. Montréal a une grande histoire, une grande histoire de baseball et une superbe architecture. Il faut se baser là-dessus. »