« Je vois la vie en rose » - George St-Pierre

« Je suis l'homme le plus heureux au monde », s'exclame St-Pierre lors de l'annonce de sa participation à l'événement XP_MTL, qui l'a nommé ambassadeur de ses « Jeux_urbains ».

Cet organisme à but non lucratif désire dynamiser le centre-ville de la métropole avec une thématique axée sur le sport et l'activité physique. Ainsi, d'ici le 12 juin, le public pourra assister à de nombreuses démonstrations en plein air de disciplines sportives diversifiées en plein coeur de Montréal.

Le célèbre combattant québécois sera présent lors de l'édition finale (le 12 juin) qui mettra en vedette des experts de lutte olympique.

« C'est une bonne façon de faire connaître certains sports méconnus et leurs athlètes. Le sport a changé ma vie et la lutte olympique a eu une grosse influence sur ma carrière. On va assister des matchs dans la rue entre nos meilleurs athlètes et ceux d'autres pays. Ça va être cool. »

Même s'il garde une forme exemplaire, St-Pierre dit en riant qu'il n'a pas l'intention de participer à ces combats. Et il n'est pas sur le point de réviser ses plans professionnels.

« Dans la vie, on a tous des regrets. Ce que l'on regrette le plus, ce sont les choses qu'on n'a pas faites. Ce que je ne voulais pas faire, c'était de prendre ma retraite trop tard. Je suis en parfaite santé. Je vois la vie en rose. »

Champion emblématique de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), l'athlète de 37 ans avoue qu'il est né sous une belle étoile. Sa popularité l'a rendu riche. Les galas d'arts martiaux mixtes, dont il était la vedette, lui ont été très profitables grâce à la demande du public.

Il estime cependant qu'un parcours comme le sien, dans la réalité de la UFC d'aujourd'hui, serait plus difficilement réalisable sur le plan financier.

« Le problème avec la UFC maintenant, c'est qu'elle a fait une entente avec le réseau ESPN. Ses dirigeants n'ont plus besoin de super vedettes qui font vendre énormément à la télé à la carte. Le pouvoir de négociations des athlètes a diminué de beaucoup. J'ai pris ma retraite au bon moment. »

Le promoteur de XP_MTL, Jean-François Daviau, un ex-partenaire d'entraînement en lutte olympique de George St-Pierre, n'a pas perdu espoir de le convaincre de participer à la démonstration du 12 juin.

« J'essaye. La prochaine étape, c'est de lui trouver un adversaire. Mais je pense que peu de gens vont vouloir l'affronter... »