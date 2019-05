L'entraîneuse Chantal Vallée emballée par le début de son aventure chez les pros

Leur entraîneuse, la Québécoise Chantal Vallée, en sera à une première expérience professionnelle. Et une première expérience derrière le banc d’une équipe masculine.

Mais pour la principale intéressée, le défi de la CEBL, la Canadian Basketball Elite League, est bien plus emballant qu’intimidant.

« C’était super condensé. On a rencontré les joueurs il y a une semaine, on a eu cinq entraînements et deux matchs simulés », a expliqué Vallée en entrevue téléphonique à Radio-Canada Sports.

« On tente de créer une équipe rapidement. Franchement, le caractère des joueurs est tellement bon qu’on s’est retrouvés dans une ambiance familiale tout de suite. J’ai vraiment apprécié le bon caractère de nos joueurs. »

Vallée est une sommité en basketball. Entraîneuse-chef du programme féminin à l’Université de Windsor, elle a mené les Lancers à cinq titres nationaux consécutifs, de 2011 à 2015. Elle a présenté une fiche de 351 victoires et 93 défaites. Après une année sabbatique, elle sera de retour avec Windsor en septembre et portera les doubles responsabilités.

De passer du basketball universitaire féminin au basketball professionnel masculin n’a pas été le pas de géant qu’on pourrait imaginer.

« On veut me parler des différences, moi je vois surtout beaucoup de similitudes. C’est épatant de voir comment il n’y a pas beaucoup de différences. À part voir les gars pouvoir dunker dans un entraînement ou dans un match, chose que je n’ai pas la chance de voir au niveau universitaire, c’est la même affaire.

Même la façon dont on gère les joueurs, l’esprit d’équipe, leur relation avec les entraîneurs… C’est de la gestion d’êtres humains. C’est ça qui me surprend. Il n’y a vraiment pas de différences. Chantal Vallée

Il n’y a qu’un bémol, qui n’a rien avoir avec le sexe des athlètes sur le terrain.

« Les gars sont plus habiles parce qu’ils sont plus expérimentés, alors je leur donne un peu plus de latitude dans le choix de leurs lancers, dit-elle. Ils peuvent prendre plus de risques, ce qu’on ne voudrait pas voir chez des joueuses ou joueurs moins expérimentés. Ça n’a pas rapport avec leur sexe. »

Et être une femme à la tête de l’équipe? Tout ce qu’il y a de plus banal, dixit Vallée.

« Ça s’est passé très facilement. Avant le premier entraînement, je m’étais assurée de rencontrer tous les joueurs, d’apprendre à les connaître pour avoir une bonne relation de base. Une fois que l’entraînement a commencé, c’était business as usual.

Pour moi, [être une femme entraîneuse d’une équipe masculine], ce n’est pas quelque chose dont on parle. Je suis le coach. Ce sont les joueurs. On y va, c’est tout. Chantal Vallée

« Ce que je leur enseigne, ce que je leur demande, ça tombe sous le sens, c’est du basketball. Je n’ai entendu aucun commentaire, quoi que ce soit qui me fasse croire que les joueurs réagiraient d’une façon différente [avec moi]. On forme déjà une belle équipe ensemble et on va continuer comme ça. »

B.a-ba de la CEBL La CEBL entame cette semaine les premières journées d'activité de son histoire. Six équipes forment la ligue, menée par Mike Morreale, un homme d'affaires et ancien joueur de la Ligue canadienne de football (LCF). Les organisations sont à Hamilton, Saint Catharines et Guelph; en Ontario, et Saskatoon, Edmonton et Abbotsford, dans l'Ouest. Elles joueront 20 matchs en 15 semaines. Dans le plan détaillé par Morreale en 2018, pour la première année, la CEBL sera propriétaire de toutes les équipes, mais après cette saison inaugurale, le circuit au complet ou des équipes individuelles pourront être vendues.

Une ligue au service du basketball canadien

Ces joueurs, ce sont principalement des Canadiens. Sept des 10 noms dans la formation des Honey Badgers sont Canadiens, des anciens de grands et moins grands programmes universitaires américains. Trois autres sont du sud de la frontière. Tous se sont lancés dans la CEBL pour parfaire leurs habiletés dans l'intersaison, question d’être mieux outillés pour des carrières en Europe ou dans la G-League, la ligue de développement de la NBA.

« Ça fait partie des priorités de la ligue : développer le talent canadien, non seulement pour des contrats en Europe, mais pour un jour les amener dans la NBA », a indiqué Vallée.

Un joueur de chaque équipe de la CEBL est du niveau universitaire. « On a ce qu’on appelle des joueurs de développement. Ils ne sont pas payés, mais peuvent apprendre à jouer et se comporter comme des professionnels. »

La fédération nationale, Canada Basketball, fait partie de l’aventure. La CEBL lui permettra d’avoir une pépinière pour remplir le rang de l’équipe nationale.

« Le but ultime c’est la NBA, c’est d’avoir des gars, pas tant comme Andrew Wiggins ou R.J. Barrett (le premier est un ancien premier choix universel et un joueur établi dans la NBA, le second un espoir de premier plan)… Surtout pour ceux qui ne vont pas jouer tout de suite au niveau de la NBA, mais qui pourraient le faire un jour. Ils ont maintenant un endroit où jouer chez nous.

« Lancer, dribbler, toutes les choses qu’un joueur doit faire, ces choses doivent être faites à un niveau plus intense, plus rapide. Au calibre NBA, ce sont les mêmes habiletés qu’aux autres niveaux du basketball, mais il faut affronter des joueurs plus gros, plus forts. Les gars ici, dans certains cas, devront ajouter 20 à 30 livres de muscle pour y arriver. »