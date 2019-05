Finale de l’Est : Bruins et Hurricanes sur de belles lancées

Les Bruins ont remporté les trois derniers matchs de la série face aux Blue Jackets de Columbus.

Le gardien Tukka Rask a retrouvé ses marques, comme le démontrent sa moyenne de buts accordés de 1,71 et son taux d’efficacité de ,948 contre Columbus.

Le premier trio composé de Brad Marchand (5 buts, 8 passes, 13 points), Patrice Bergeron (5-3-8) et David Pastrnak (6-5-11) tourne à nouveau à plein régime. Quatre des six buts de Pastrnak ont été inscrits dans les quatre dernières rencontres.

Du côté des Hurricanes, la séquence victorieuse est maintenant de six matchs.

L’équipe a gagné les deux derniers matchs de sa série face aux Capitals de Washington avant de balayer les Islanders de New York au deuxième tour.

Mrazek ou McElhinney?

La situation devant le filet des Hurricanes semble toutefois plus incertaine. Petr Mrazek, qui a disputé 40 matchs cette saison, est de retour à l'entraînement depuis lundi. Avant qu’il se blesse, il s’est avéré très solide en neuf matchs.

Petr Mrazek Photo : Getty Images / Patrick Smith

Curtis McElhinney a très bien répondu à l’appel en relève. Avec le repos dont bénéficient les Hurricanes depuis près d’une semaine, la question se pose à savoir si Mrazek a eu le temps de guérir.

Si tel est le cas, Brind’Amour aura un choix déchirant à faire, et ce, même s’il a affirmé qu’il prendrait une décision sur son gardien en moins de 10 secondes jeudi matin, jour du match no 1.

En défense, Charlie McAvoy suivra ce premier duel depuis la passerelle. La LNH lui a imposé une suspension d’un match pour sa mise en échec illégale à la tête à l’endroit de l’attaquant Josh Anderson dans le match no 6 face aux Blue Jackets.

Auteur d’un but et de cinq passes et jouant près de 25 minutes par match, McAvoy a joué un rôle majeur à la ligne bleue des Bruins, aux côtés d'un Zdeno Chara plus lent avec l'âge.

L’entraîneur des Bruins, Bruce Cassidy, a indiqué que John Moore (haut du corps) ou Kevan Miller (bas du corps) pourrait être appelé à remplacer McAvoy. Ni l’un ni l’autre n’est entièrement remis de sa blessure.

Prendre les Hurricanes au sérieux

Peu importe qui prendra la place de McAvoy, il aura fort à faire pour contrer les Teuvo Teravainen (6-3-9), Jaccob Slavin (0-11-11) et Warren Foegele (5-4-9).

Il semble par ailleurs que l’attaquant Michael Ferland, absent depuis le 15 avril, pourrait revenir au jeu.

Détenteurs de l'avantage de la glace, les Bruins ont un avantage historique de 3-1 en séries éliminatoires face à l'organisation des Hurricanes, incluant la période où elle était installée à Hartford.

La seule victoire des Hurricanes est survenue en 2009 quand ils ont remporté en prolongation le match no 7 de leur demi-finale de l’Est.