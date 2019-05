« Le cancer a pratiquement disparu de mon corps » - Maxence Parrot

Le médaillé d’argent des Jeux de Pyeongchang en slopestyle a appris en décembre dernier qu’il souffre d’un lymphome de Hodgkin, une forme rare de cancer dont le taux de succès des procédures médicales est de l’ordre de 85 %.

Selon des tests qu'il a passés récemment, son corps répond bien aux traitements qu'il reçoit depuis janvier.

« J’ai fait un scan de mon corps dernièrement pour savoir à quel stade j’étais rendu et le cancer a pratiquement disparu de mon corps. J’en suis à mon neuvième traitement et je dois tout de même me rendre jusqu’à 12 pour être sûr qu’il ne reste plus rien », a-t-il expliqué.

Le planchiste de 24 ans, originaire de Bromont, devait initialement s’adresser aux médias le 23 avril. Mais, fatigué par ses traitements de chimiothérapie, il avait décidé de reporter sa conférence de presse.

Plus de détails à venir.