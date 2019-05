Mikaël Kingsbury et Laurence Vincent-Lapointe couronnés au Gala Sports Québec

Kingsbury, 26 ans, remporte le Maurice de l’athlète masculin au niveau international pour la septième fois d'affilée. Le spécialiste des bosses a signé 7 victoires en Coupe du monde la saison dernière, a gagné pour la huitième fois de suite les globes de cristal de sa spécialité et du classement général de la Coupe du monde de ski acrobatique, et a été sacré champion du monde en simple et en parallèle.

L’athlète de Deux-Montagnes a aussi remporté le trophée Lou-Marsch, remis à l’athlète par excellence au Canada.

Laurence Vincent-Lapointe, 26 ans, a décroché deux titres aux Championnats du monde de canoë : en C-1 200 m et en C-2 500 m, deux épreuves qui seront ajoutées au programme à Tokyo, en 2020.

La Trifluvienne a 11 médailles d’or aux mondiaux depuis le début de sa carrière, dont 6 individuelles.

Une autre canoéiste, Sofia Jensen, a remporté le Maurice de l’athlète féminine au niveau canadien. L’athlète de Chelsea a mis en banque trois titres aux mondiaux juniors (C-1 200 m, C-1 500 m et C-2 500 m), et trois autres aux Championnats canadiens.

« Je n'ai pas de mots en ce moment, a dit Jenson tout juste après avoir reçu son trophée. Je suis vraiment contente d'avoir gagné. C'est une très belle reconnaissance. »

Le patineur de vitesse David La Rue, qui vient de compléter sa première saison de Coupe du monde sur longue piste après être passé du courte piste, a reçu le même honneur du côté masculin.

Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon sont quant à eux les entraîneurs de l’année en sport individuel. Ils sont récompensés pour leur travail avec les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir et les Français Gabrielle Papadakis et Guillaume Cizeron, champions et vice-champions olympiques à Pyeongchang.

« C'est surprenant de gagner cette année parce que nous travaillons beaucoup avec des athlètes qui proviennent de l'extérieur du Canada. C'est génial de savoir que notre travail est reconnu même si nous n'entraînons pas que des patineurs d'ici. Nous sommes honorés », a indiqué Patrice Lauzon.

Monique Lefebvre, qui a décidé de quitter le poste de directrice générale du Défi sportif AlterGo qu’elle occupait depuis plus de 35 ans, a elle a reçu l’hommage Jacques-Beauchamp pour son travail au sein de la plus grande organisation multisports annuelle au Canada.