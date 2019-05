Rafael Nadal trop fort pour Félix Auger-Aliassime à Madrid

Félix Auger-Aliassime s'est bien battu à son premier duel face à l'Espagnol Rafael Nadal, no 2 mondial, mais s'est incliné en deux manches de 6-3, mercredi, au deuxième tour du Masters sur terre battue de Madrid.

Après deux jours passés à se préparer mentalement à cette première rencontre, les premiers signes ont semblé encourageants pour le 30e joueur mondial.

À son premier tour au service, Auger-Aliassime a enregistré un as pour revenir à égalité 1-1.

Le vent qui tournoyait à près de 35 km/h sur le central paraissait ennuyer le Majorcain, encore plus lent que d’habitude entre chacun de ses services.

Au quatrième jeu de cette première manche, Auger-Aliassime a passé outre une première double faute et deux énormes fautes directes pour rester dans le coup à 2-2 après 20 minutes de jeu.

Le service a fait foi de tout dans les trois jeux suivants, où les deux joueurs ont blanchi l’adversaire. Nadal a ensuite profité de la défaillance du coup droit de son adversaire, qui avait perdu son repère de fond de court.

Une fois la brèche entrouverte, l'Espagnol a signé l’unique bris et enchaîné les trois derniers jeux pour empocher la manche.

Même s'il a continué à se battre, le Canadien n'a pas su répondre à la maîtrise de son illustre rival en deuxième manche. Il a inscrit un bris, mais Nadal en a réussi deux, le dernier pour clore le débat, à sa sixième balle de match.

Au prochain tour, Nadal affrontera l’Américain Frances Tiafoe, 37e raquette mondiale, et vainqueur 6-4, 3-6 et 6-3 de l’Allemand Phillip Köhlschreiber (50e). Il est en quête d'une neuvième finale et d'un sixième titre à Madrid.

Une promenade pour Simona Halep

Chez les femmes, pour son match des huitièmes de finale, la no 3 mondiale Simona Halep, tenante du titre à Roland-Garros, n'a rien laissé à son adversaire, la jeune Slovaque Viktoria Kuzmova, classée 46e.

Halep a balayé Kuzmova 6-0, 6-0 en 44 minutes. Au prochain tour, la Roumaine affrontera l'Australienne Ashleigh Barty, neuvième à la WTA et gagnante face à la Kazakhe Yulia Putintseva en trois manches de 4-6, 6-1 et 6-2.

La no 1 mondiale Naomi Osaka a aussi atteint les quarts de finale aux dépens de la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich qu'elle a aisément défait 6-2 et 6-3.

La finaliste sortante, la Néerlandaise Kiki Bertens a pour sa part vaincu la Lettonne Anastasija Sevastova par 6-1 et 6-2.

Autres résultats messieurs (2e tour):