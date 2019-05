Un deuxième match sans point ni coup sûr pour Mike Fiers

Fiers a effectué un total de 131 lancers pour devenir le 35e lanceur de l’histoire des majeures à réussir l’exploit plus d’une fois. Il a limité les frappeurs des Reds à deux buts sur balles et en a retiré six sur des prises.

La rencontre a commencé avec une heure et demie de retard en raison d’un problème avec le système d’éclairage du stade.

Quelques milliers de spectateurs étaient encore présents en fin de match pour applaudir Fiers (3-3).

Ce dernier venait d’enregistrer le 13e match sans point ni coup sûr dans l’histoire des Athletics.

Le premier exploit de Fiers remonte au 21 août 2015. Il avait alors muselé les Astros de Houston en 134 lancers.

Le lanceur de 33 ans a porté son dossier à vie à 57 victoires contre 58 défaites.