Joël Bouchard s’inspire de tout, même des pompiers

Il a finalement enfilé ses espadrilles et s’est astreint aux exercices demandés, narguant amicalement au passage St-Gelais, sa rivale du jour.

« Le plus dur était de contrôler mon côté compétiteur pour protéger mon corps d’ancien joueur de hockey de 45 ans, a répondu Bouchard en souriant. Je voulais pousser la machine sans me blesser. »

L’événement visait à faire la promotion de la course des pompiers qui aura lieu le 2 juin prochain à Laval. L’an dernier, plus de 5000 coureurs ont parcouru entre 2 et 42,2 km et ont permis d’amasser 38 000 $ pour les grands brûlés.

Le Rocket de Laval participe à plusieurs activités aux côtés du service des incendies de la ville, notamment à des visites dans les écoles.

« C’est un beau partenariat qu’on a avec le service des incendies, a confié Bouchard. Ça fait du bien de sortir de notre zone de confort et de s’investir dans la communauté. C’est agréable d’échanger avec les pompiers, surtout avec les dirigeants. Dans la vie, quand tu es en charge, tu es un entraîneur. On a beaucoup de choses en commun. »

« L’esprit de la caserne ressemble peu à l’esprit du vestiaire, compare Bouchard. Je dis souvent que c’est important aujourd’hui d’impliquer les plus jeunes dans nos prises de décisions et c’est la même chose à la caserne. J’aime voir comment ils s’assurent d’une cohabitation optimale pour être le plus performants possible. Quand ils partent, c’est comme un match, sauf qu’au lieu d’avoir deux points à l’enjeu, ce sont des vies humaines. Il faut être sur la même longueur d’onde. »

Un oeil sur la relève

Trois semaines après l’élimination du Rocket, Joël Bouchard pense déjà à la prochaine saison, sa deuxième à la barre du club-école du Canadien, qui ne s’est pas qualifié pour les séries éliminatoires pour la septième fois en huit ans.

Bouchard croit dur comme fer que la culture de la victoire fait partie de l’apprentissage des joueurs.

« On veut développer des joueurs dans un environnement de gagnants, explique-t-il. On veut toujours gagner au classement, mais ce n’est pas tout. Avoir l’attitude de gagnant est primordial et cette année, je peux vous dire que nos jeunes joueurs n’avaient rien à se reprocher sur ce plan. »

La semaine dernière, Bouchard s’est notamment rendu à Ottawa avec Marc Bergevin pour épier l’espoir Nick Suzuki, du Storm de Guelph, dans la série finale de la Ligue junior de l’Ontario (OHL).

« On voulait l’évaluer et le voir de nos propres yeux, pour avoir un regard différent de la télévision. On veut aussi démontrer aux jeunes qu’on les suit de près et qu’on s’intéresse à eux. On montre qu’on les appuie. »

L’attaquant, obtenu dans l'échange qui a envoyé Max Pacioretty à Las Vegas, fera le saut chez les professionnels l’an prochain. Reste à savoir dans quel indicatif régional.

« C’est lui qui va décider où il jouera parce que c’est lui qui tient le bâton, dit Bouchard de façon imagée. Ses performances vont dicter les décisions de Marc Bergevin. Des fois, la Ligue américaine fait partie du cheminement des joueurs et il n’y a rien de négatif là-dedans. Il y a de très bons joueurs qui sont passés par la LAH. »

Bouchard tient le même discours au sujet du gardien Cayden Primeau, venu passer quelques jours à Laval en fin de saison. Marc Bergevin et ses adjoints auront le dernier mot au sujet de l’uniforme que portera le jeune Américain en octobre.

« C’était important qu’il nous rejoigne en fin de saison parce que sa réalité sera bien différente cet automne quand il ne sera plus à l’université, explique l’entraîneur du Rocket. On veut qu’il profite bien de l’été pour s’entraîner. On veut qu’il trouve des façons de s’améliorer durant l’été. Si Sidney Crosby le fait, tout le monde peut le faire. »