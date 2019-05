Lutter comme tête d'affiche à 51 ans : mode d'emploi avec « PCO »

Les résultats des matchs de lutte professionnelle ont beau être prédéterminés, on construit la carte d'un gala de la même façon qu'on prépare celle d'une soirée de boxe ou de tout autre sport de combat. Les vedettes les plus susceptibles d'attirer les foules aux guichets, on les gardera pour la finale.

Jeudi, à Toronto, c’est au Québécois Pierre-Carl Ouellet que l’organisation américaine Ring of Honor (ROH) confiera la tâche de laisser un souvenir impérissable aux amateurs de lutte. ROH le récompense pour ses récents efforts avec un combat de championnat du monde contre l’Américain Matt Taven, couronné le mois dernier au Madison Square Garden, à New York.

Ouellet a 51 ans. Il n’a plus lutté pour un titre mondial en simple en près de 20 ans, et c’était alors sa troisième occasion du genre. Sa carrière n’a jamais été en telle effervescence, même lorsqu'il travaillait pour la prestigieuse World Wrestling Entertainment (WWF, à l’époque).

Pour en arriver là, il a fallu de la discipline. Beaucoup de discipline. De son propre aveu, ses habitudes d’entraînement à 31 ans et à 51 ans, « c’est le jour et la nuit ».

« J’en fais peut-être 10 fois plus que j’en faisais dans ce temps-là, avance Ouellet. Il n’y a pas une journée où je ne suis pas dans le gym, de manière intense. Je vais travailler sur des genres de circuits cardiovasculaires explosifs avec Destro, et je vais toujours finir avec un deuxième entraînement pour travailler la musculation et renforcer certains endroits. »

Destro, c’est Michel Roy, un ancien homme fort, un champion de bras de fer et l’entraîneur personnel de « PCO ». Les amateurs de lutte l’ont vu dans les vidéos que les deux complices publient chaque semaine sur les réseaux sociaux : Roy est le Dr Frankenstein, et Ouellet est sa création qui accomplit toutes sortes de prouesses loufoques.

Derrière ces mises en scène se cache un véritable travail d’entraînement. Ouellet attribue à son ami l’attention qu’il accorde désormais aux détails dans sa préparation physique.

« J’ai un évaluateur qui vient me dire si je dois augmenter la puissance quand je travaille les ischiojambiers, par exemple, explique-t-il. J’essaie d’améliorer chaque petit détail pour être le plus puissant possible. Avec Destro, je vais beaucoup travailler sur le ventre et le fessier pour que je sois explosif quand je saute du troisième câble, quand je cours dans les câbles. »

Objectif : dépassement de soi

Le célèbre Hulk Hogan, à 51 ans, ne sautait pas du troisième câble vers l’extérieur du ring, pas plus qu’il acceptait d’être projeté du ring vers le sol avec pour seule protection les traditionnels petits matelas bleus. (Un cynique dirait que Hogan ne faisait jamais rien de cela de toute façon.)

Ouellet y parvient. Son corps est mieux défini aujourd’hui que dans sa trentaine. Ses capacités cardiovasculaires lui permettent de présenter sans anicroche son style fougueux soir après soir.

Il avait voulu retenir les services de son entraîneur actuel il y a une dizaine d’années. Roy lui avait répondu qu’il n’était pas intéressé. La démarche personnelle de Ouellet n’était pas amorcée encore.

Au-delà du travail physique, le lutteur québécois a dû faire son mea culpa et reconnaître qu’il avait perdu ses objectifs de vue. Qu’il était tombé dans certains pièges qui guettent les sportifs. Qu’il cherchait trop à flatter son propre ego.

« Quand ça m’est arrivé, j’ai fini par me rendre compte que j’étais complètement dans le champ. Mais le désir de réussir est toujours resté gravé dans mon cœur et dans ma tête. Et tu comprends que, pour te rendre le plus loin possible, tu as vraiment besoin de te dépasser toi-même, pas d’être meilleur que les autres. Ça exige un développement personnel, un travail sur soi-même, pour parvenir à atteindre des objectifs qui paraissent inatteignables. »

En te dépassant, tu deviens humble et tu apprécies ce qui arrive. Tu fais confiance à la vie. C’est là que la discipline embarque, que tu es pleinement concentré et que tu évites les distractions. Pierre-Carl Ouellet

Aujourd’hui, Ouellet désire s’endormir chaque soir et se réveiller chaque matin en pensant aux objectifs qu’il veut atteindre. Le championnat mondial de ROH en fait partie. L’occasion qui se présentera à lui jeudi est arrivée comme une bonne surprise.

Pierre-Carl Ouellet (à gauche) sera le premier adversaire du nouveau champion de Ring of Honor, Matt Taven. Photo : Twitter/Ring of Honor

Dans un scénario de lutte, la première défense de titre d’un nouveau champion est souvent cruciale pour donner le ton à son règne, ou encore pour stupéfaire le spectateur une nouvelle fois. Dans cette optique, ROH accorde une belle marque de confiance à Ouellet en le faisant premier aspirant au titre de Matt Taven.

« Je suis sur un gros élan ces temps-ci, reconnaît Ouellet. Tout fonctionne. Tout se déroule bien. C’est de bon augure. J’ai été surpris, mais ç’a toujours été le but ultime de gagner un titre de champion du monde. »

Et comble de bonheur pour lui, Ouellet luttera devant ses compatriotes contre un « vrai » personnage de méchant comme il s’en fait peu dans la lutte moderne.

« Taven, lui, ça ne le dérange pas de se faire détester, dit Ouellet. C’est une occasion encore plus alléchante, dans la mesure où chaque coup, chaque prise, chaque projection va générer une réaction à cause de ça. Ça ajoute à la charge dramatique. »