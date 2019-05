L'absence d'Ignacio Piatti pèse sur les autres joueurs de l'Impact

« Nacho » n’a pas joué depuis bientôt deux mois. Sa dernière présence officielle remonte au 16 mars à Orlando. Mercredi soir, au domicile des Red Bulls de New York (3-2-4), la troupe de Rémi Garde en sera à un neuvième match sans son no 10.

Au moment où l’équipe peine à générer de l'attaque et à trouver le fond du filet (4 buts à ses quatre dernières rencontres), cette absence se fait sentir.

Tous les gars voudraient avoir Nacho sur le terrain. Mais c’est aussi l'occasion pour certains de se faire valoir et ils ont très bien joué. Il y a certainement eu des moments où nous aurions mieux fait avec lui. Mais au bout du compte, nous devons trouver une manière d’être plus menaçants autour du but adverse. C’est là où Nacho a toujours porté l’équipe sur ses épaules. Daniel Lovitz

De son côté, le milieu de terrain Samuel Piette reconnaît que Piatti manque à ses coéquipiers.

C’est sûr qu’on a hâte de le retrouver. On sait à quel point il nous fait du bien quand il est avec nous sur le terrain. Plus ça prend du temps, plus ça nous fait mal, on ne va pas se le cacher. Mais il ne doit pas non plus revenir au jeu trop vite et se blesser pour une autre longue période. Samuel Piette

Piette a lui aussi souligné le fait que les réservistes ont su répondre présents pour pallier l’absence des nombreux blessés. Par contre, ceux-ci sont appelés à entrer dans le feu de l’action sans avoir eu la possibilité de développer des affinités de jeu avec leurs partenaires.

« C’est important d’avoir cette chimie-là entre nous sur le terrain, a-t-il dit. Quand tu as des joueurs qui sont plus souvent ensemble, les automatismes viennent plus facilement. Ensuite, ceux qui rentrent en cours de match ont très envie de jouer et de rester sur le onze partant. Ce sont des joueurs qui se donnent énormément. Ça ajoute un boost d’énergie à ceux qui sont déjà sur le terrain. »

En terrain hostile

Pour le premier de ses deux matchs à l’extérieur cette semaine, l’Impact s’arrêtera au Red Bull Arena, un stade de 25 000 places situé à Harrison, au New Jersey, en face de Newark.

Le lieu n’a jamais été très hospitalier pour les clubs visiteurs. L’Impact en a fait les frais plus souvent qu’à son tour comme en témoigne sa fiche de 9 défaites en 9 matchs de saison.

De fait, la seule victoire montréalaise (2-1) au domicile des Red Bulls a été signée en match éliminatoire, le 6 novembre 2016.

Samuel Piette Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Personnellement, je n’ai joué qu’un match là-bas. C’était l’an dernier. Ça n’avait pas très bien été. Une défaite de 3-1. Je pense que les Red Bulls ont un style de jeu particulier, un style qui leur convient bien, surtout à la maison. Ça consiste à presser. Quand tu joues à l’extérieur, tu es un peu plus sur les talons. C’est une place plus difficile, mais on a hâte de voir [comment ça passera, NDLR] demain. Samuel Piette

Le Québécois estime qu’il faut prendre bonne note du fait qu’en dépit d’un début de saison en deçà des attentes, les Red Bulls viennent de battre le Galaxy de Los Angeles.

« New York a une très bonne équipe qui ressemble à celle de l’an dernier. Ils ont toujours eu du succès. Ça peut parfois prendre du temps à se mettre en marche. Mais dans cette ligue, tout se passe sur le terrain en l’espace de 90 minutes », a renchéri Piette.

Après les Red Bulls, l'Impact se mesurera au FC Cincinnati (2-2-7), en Ohio, samedi. L'équipe d'expansion est avant-dernière dans l'Est. Son entraîneur-chef Alan Koch a été congédié mardi et sera remplacé sur une base intérimaire par Yoann Damet, ancien entraîneur de l'Académie de l'Impact.