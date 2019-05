Lance Stroll en mission qualif à Barcelone

Les huit points marqués par le pilote mexicain à Bakou, et les deux points obtenus par Lance Stroll, ont donné un premier (vrai) élan à l'équipe canado britannique. Elle s'est propulsée au cinquième rang du classement des constructeurs, à un point de McLaren.

Le deuxième élan, c'est à Barcelone ce week-end que Racing Point compte le vivre. Avec les améliorations prévues à la RP19.

« Je pense qu'à Barcelone, nous montrerons ce dont nous sommes capables, croit Sergio Pérez. Comme le nouveau consortium est arrivé en cours de saison (2018), nous sommes un peu en retard dans notre développement. Alors, on tente de rattraper le temps perdu. »

Lance Stroll (no 18) lors du Grand Prix d'Australie Photo : Getty Images / GLENN NICHOLLS

Les voitures ont déjà beaucoup évolué depuis les essais d'hiver au circuit de Barcelone fin février et début mars. Et avec une température plus chaude, les conditions de piste ne seront pas les mêmes.

« Les données recueillies cet hiver ne seront pas forcément très utiles, explique Pérez, alors nous ne devrons pas perdre de temps vendredi, et trouver la bonne direction à prendre.

« J'ai hâte de voir les progrès que nous avons faits depuis les essais d'hiver, explique Lance Stroll. Il sera surtout intéressant de voir où nous nous situons par rapport aux autres. »

Faire mieux sur un tour

Lance Stroll aura une mission importante à relever: faire nettement mieux sur un tour, en qualification.

« Comme tout le monde connaît bien le circuit, les chronos sont assez similaires, rappelle le pilote québécois, et le milieu de grille sera très serré. Il sera important que la voiture soit bien équilibrée pour négocier les grands virages rapides du circuit. »

« Sur ce circuit, on sait qu'il est difficile de doubler, alors il faut se qualifier le mieux possible », ajoute Pérez.

Le directeur général de l'équipe Force India Otmar Szafnauer (à gauche) en discussion avec le pilote Sergio Perez Photo : Getty Images / Charles Coates

L'équipe Racing Point a fait un bond de trois places au classement des constructeurs avec les points marqués à Bakou. Elle ne veut pas les perdre à Barcelone.

« Nous aurons comme tout le monde des nouveautés aérodynamiques et mécaniques, et nous les évaluerons lors des essais de vendredi, a expliqué le directeur général Otmar Szafnauer.

« Je ne crois pas qu'il y aura des surprises, mais notre objectif est de marquer des points et d'être la meilleure des équipes de milieu de grille », ajoute-t-il.

L'objectif non avoué de Racing Point est de doubler McLaren et de quitter Barcelone au quatrième rang du classement des constructeurs.