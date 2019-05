Les Blue Jays réduits au silence par les Twins

Jason Castro, Jorge Polanco et Eddie Rosario ont expédié la balle de l'autre côté de la clôture pour les Twins, qui ont eu l'avantage 12-3 au chapitre des coups sûrs.

Auteur de cinq victoires contre aucune défaite cette saison, Perez a seulement accordé deux coups sûrs et deux buts sur balles.

Son opposant Marcus Stroman a de son côté permis cinq points mérités sur six et huit coups sûrs en quatre manches et deux tiers au monticule. Sa moyenne de points mérités est passée de 2,20 à 2,96.

Le partant a retiré deux frappeurs des Twins au bâton.

Je perdais un peu de sensation quand la balle quittait ma main. C'est tout. Je vais faire un ajustement d'ici le prochain départ. Marcus Stroman, lanceur partant des Blue Jays de Toronto

Le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, a été expulsé en cinquième manche après avoir contesté une troisième prise appelée par l'arbitre derrière le marbre Adam Hamari contre Brandon Drury.



« Que vous ayez raison ou non, vous allez être expulsés quand vous contestez la zone des prises, commente Montoyo. Je trouvais qu'il était dur envers Drury, je suis donc allé voir Adam pour le lui dire. Je savais que j'allais être expulsé. »

La défense torontoise a commis des erreurs coûteuses durant les deux premières manches qui ont ouvert le chemin aux meneurs de la Division centrale de l'Américaine.

Les Blue Jays et les Twins croiseront de nouveau le fer mardi et mercredi. Les représentants de la Ville Reine ont baissé pavillon dans six de leurs sept derniers matchs.