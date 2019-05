Betts considère s'être « adapté rapidement au niveau de jeu » durant les trois jours d'entraînement qui se sont déroulés de vendredi à dimanche à Lake Forest, non loin de Chicago.

C'est sûr que c'est du bon football, j'étais plus concentré sur mes assignations parce que c'était de la nouveauté pour moi. [Le calibre] ressemblait à ce que j'ai vu au East-West Shrine game. Mathieu Betts, secondeur extérieur des Bears de Chicago

« C'est sûr qu'au début, il y avait beaucoup de choses à assimiler, dont le changement de position et, évidemment, le niveau de jeu un petit peu plus relevé, ajoute-t-il. Tout le monde était là pour essayer de faire sa place, tout le monde était là pour apprendre. »

Betts est passé de la position d'ailier défensif à celle de secondeur extérieur. Son principal mandat consiste encore à appliquer une constante pression sur le quart-arrière adverse.

Le protégé de l'agent de joueurs Sasha Ghavami vit très bien avec le fait de débarquer à Chicago dans les chaussures de celui qui a tout à prouver.

Ignoré lors du repêchage de la Ligue nationale de football (NFL) à la fin avril, il a paraphé un contrat en tant que joueur autonome peu de temps au terme de l'encan, notamment grâce à un rendement fort satisfaisant pendant la semaine précédant l'East-West Shrine game.

« Ce n'est pas quelque chose qui me dérange du tout, c'est un défi intéressant, confie Betts au micro de Radio-Canada. C'est un petit peu ça mon objectif, dans un sens, d'arriver là un peu comme négligé. [Je dois] travailler fort dans les salles de classe, apprendre mon cahier de jeux, fournir un effort soutenu sur le terrain. »

C'est du football, tu as beau être un choix du premier tour, du deuxième tour ou un joueur qui n'a pas été repêché, n'importe quelle [équipe d'une] ligue professionnelle prendra les meilleurs joueurs. Mathieu Betts, secondeur extérieur des Bears de Chicago

Mathieu Betts Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le triple vainqueur du trophée J.P.-Metras, qui couronne le meilleur joueur des lignes offensive et défensive dans le circuit universitaire canadien, a fait connaissance avec le groupe d'entraîneurs des Bears.

« Tout le monde était super accueillant, note Betts. C'est sûr que j'ai peut-être passé un peu plus de temps avec les entraîneurs défensifs, donc [l'instructeur des secondeurs extérieurs] Ted Monachino et [le coordonnateur] Chuck Pagano, qui s'occupaient plus de la boîte et de l'unité défensive. »

Pagano a succédé à Vic Fangio, désormais entraîneur-chef des Broncos de Denver, comme pilote de la défense dans la Ville des Vents. L'homme de 58 ans a connu l'époque dorée de la défense des Ravens de Baltimore, lui qui a d'abord occupé le poste d'instructeur des secondeurs de 2008 à 2010, puis de coordonnateur en 2011.

Attirer les regards

L'arrivée d'un représentant canadien dans une formation de la NFL pique la curiosité des médias et des joueurs. C'était le cas avec Antony Auclair dès qu'il a mis le pied au minicamp des Buccaneers de Tampa Bay, et Betts n'a pas fait figure d'exception.

Les Bears ont d'ailleurs publié un portrait du produit du Rouge et Or de l'Université Laval sur leur site Web.

Sa nationalité lui a permis de faire plus ample connaissance avec les recrues et les joueurs invités au minicamp.

« Ç'a été une bonne manière de briser la glace pour avoir quelques discussions avec les joueurs qui étaient là », dit d'un ton amusé la 3e sélection au total du repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF).

Betts sera de retour en Illinois le week-end prochain et y demeurera durant cinq semaines pour se préparer en vue de la première phase des activités d'équipe organisées (OTAs) prévue du 21 au 23 mai.

(Avec les informations recueillies par Guillaume Piedboeuf)