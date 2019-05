L'Impact pourrait donner un premier départ à Omar Browne à New York

En plus de son but gagnant dès son premier match, comme substitut, Omar Browne a insufflé une nouvelle énergie à l'Impact lorsqu'il a remplacé Harry Novillo, samedi dernier, malgré la défaite contre le New York City FC . La suite logique est une première titularisation. Et avec deux rencontres en quatre jours à partir de mercredi soir, ça s'en vient.

L’Impact (5-4-2) affronte les Red Bulls (3-2-4), mercredi, au New Jersey, avant de se rendre en Ohio pour un premier choc contre le FC Cincinnati (2-2-7). L’entraîneur-chef Rémi Garde admet volontiers que plusieurs membres de son effectif jouent dans la douleur musculaire. Ignacio Piatti, titulaire indiscutable à l’aile gauche, sera absent. Personne ne s’est encore approprié le poste sur l’autre aile.

Le contexte suggère que Browne, que le Bleu-blanc-noir a acquis le 16 avril dernier, est aux portes de la formation de départ.

« Plus les jours passent, à l’entraînement avec ses coéquipiers, plus les principes de jeu, les visages, les manières de fonctionner lui sont familiers, a souligné Garde, après l’entraînement de lundi. Il découvre pas mal de choses ici. Quand il est venu ici, il était en pleine saison. Faire jouer tout de suite les joueurs qui viennent de l’extérieur, ce n’est pas souvent leur rendre service. Il faut faire attention. Il se rapproche d’une titularisation. »

Le pilote du Bleu-blanc-noir a rappelé lundi qu’il entendait exploiter au maximum deux des qualités de Browne : sa capacité à casser des lignes de défense balle au pied et ses passes dans la profondeur.

Si le Panaméen de 25 ans pouvait faire tout cela, disons, dès mercredi contre les Red Bulls, il pourrait rendre de fiers services aux siens.

« On l’a vu dans les deux derniers matchs : il nous a beaucoup apporté offensivement, a reconnu Samuel Piette, mardi. Il a été la bougie d’allumage contre New York City. Sur le plan offensif, c’est lui qui a créé les occasions quand il est rentré. Contre Chicago, évidemment, c’est lui qui a mis le but et qui a créé plusieurs occasions. Omar peut nous apporter beaucoup offensivement en l’absence de Nacho. »

C’est normal que ça prenne encore un peu de temps, mais [Browne] est très à l’aise avec le groupe déjà. Samuel Piette

Un combat attend l'Impact

Les New-Yorkais ne connaissent pas un début de saison à tout casser, mais ils viennent de battre une des bonnes équipes du circuit Garber, le Galaxy de Los Angeles, en s’appuyant sur leurs principes de jeu habituels axés autour d’une pression appliquée très haut sur le terrain.

Les Red Bulls gagnent des matchs lorsqu’ils peuvent étouffer l’adversaire de la sorte. Rémi Garde a prévenu ses hommes : il faudra être prêt à batailler. Son gardien Evan Bush est du même avis.

« Nous avons la bonne attitude. Peu importe qui joue pour les Red Bulls, on ne peut jamais essayer de construire le jeu autour d’eux. Il faut jouer de manière plus directe et gagner des duels, a soutenu Bush. Sur le plan mental et physique, il faut être prêt à aller au combat. »

Sauf qu’une armée de soldats en béquilles n’a jamais gagné de guerre, et l’Impact, s’il est encore capable de recruter 11 volontaires, n’a pas toutes ses munitions.

Résultat : beaucoup de nouveaux venus doivent disputer leurs premières minutes ensemble, comme sur le côté droit contre le NYCFC. Garde, avec deux matchs si rapprochés, pourrait à nouveau devoir associer des coéquipiers qui se connaissent toujours peu dans certains secteurs de jeu.

« Si on regarde aux postes de défenseur latéral droit et de milieu droit, les deux joueurs [Zachary Brault-Guillard et Harry Novillo] n’avaient pas beaucoup travaillé ensemble, s’est souvenu Bush. La communication est plus difficile. Il y a des ratés. C’est comme ça que le premier but se produit. Ça s’ajuste au fil de la saison. Il faut juste que la mentalité soit la bonne. »