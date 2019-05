Michel Therrien sera l’adjoint d’Alain Vigneault avec les Flyers

Therrien et Yeo possèdent une vaste expérience comme entraîneur dans la LNH. Ils joindront leur savoir à ceux d'Ian Laperrière, de l’entraîneur des gardiens Kim Dillabaugh et du responsable de la vidéo Adam Patterson.

Therrien, 55 ans, a dirigé les Penguins de Pittsburgh (de 2005 à 2009) et le Canadien de Montréal à deux reprises (de 2000 à 2003, puis de 2012 à 2017). On ne l'a pas vu derrière un banc depuis son congédiement par le Tricolore en février 2017.

En 814 matchs comme entraîneur-chef dans le circuit Bettman, il montre une fiche de 406 victoires, 303 défaites, 23 matchs nuls et 82 défaites en prolongation ou en tirs de barrage.

Yeo était jusqu’en novembre dernier l’entraîneur-chef des Blues de Saint Louis et a aussi été derrière le banc du Wild du Minnesota de 2011 à 2016.

Il a amorcé sa carrière professionnelle avec les Penguins de Wilkes-Barry/Scranton dans la Ligue américaine, en 1999. Il a plus tard été l’adjoint de Therrien à Pittsburgh. Ils ont travaillé ensemble jusqu’au congédiement de Therrien en 2009. Yeo a poursuivi aux côtés de Dan Bylsma jusqu’à la conquête de la Coupe Stanley au printemps.

Sa fiche est de 246-181-155.

« Je suis heureux d’ajouter Michel et Mike à notre personnel d’entraîneurs », a indiqué Vigneault dans un communiqué officiel publié par les Flyers.

« Les deux hommes ont connu du succès à tous les niveaux durant leur carrière en plus d’avoir œuvré ensemble dans la LNH. Chacun apporte une somme d’expérience et de connaissances considérables qui, j’en suis certain, conduira notre équipe vers le succès immédiat », a ajouté l’entraîneur-chef.

La première expérience de Michel Therrien comme entraîneur-chef dans la LNH, avec le CH en 2000, est intervenue après le congédiement de Vigneault. Il était jusqu'alors l'entraîneur du club-école montréalais, les Citadelles de Québec.