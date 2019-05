Michel Therrien serait de retour dans la LNH

La nouvelle a été rapportée par TVA Sports et RDS, en début de soirée dimanche.

Celui qui a également été instructeur des Penguins de Pittsburgh n’a pas été derrière un banc depuis son congédiement du Tricolore, en février 2017. Il avait été remplacé par Claude Julien après 58 matchs.

En 814 matchs comme entraîneur-chef dans le circuit Bettman, Therrien montre une fiche de 406 victoires, 303 défaites, 23 matchs nuls et 82 défaites en prolongation.

À Philadelphie, il se joindra à un nouveau groupe d’entraîneurs, mené par Vigneault. Ce dernier a accepté un contrat de plusieurs saisons en avril dernier.

Vigneault, 57 ans, compte 16 ans et 1216 matchs d’expérience comme entraîneur-chef dans la LNH, avec le Canadien de Montréal (1997-2000), les Canucks de Vancouver (2006-2013) et les Rangers de New York (2013-2018).

Le trophée Jack-Adams, remis au meilleur entraîneur de la LNH, lui a été décerné en 2007 après qu’il eut permis aux Canucks d’amasser 105 points.