Canelo Alvarez ajoute la ceinture IBF des poids moyens à sa collection

Devant 20 000 spectateurs largement acquis à sa cause, en cette soirée du « Cinco de Mayo », fête importante pour la communauté mexicaine aux États-Unis, Alvarez a confirmé qu'il était le roi des moyens et l'un des meilleurs boxeurs en activité.

Même si le combat est allé au bout des douze reprises, celui qui est surnommé « Canelo », en référence à sa chevelure rousse, a globalement maîtrisé sans trop de mal son adversaire. Il a été déclaré vainqueur à l'unanimité (115-113, 115-113, 116-112) et a décroché sa 52e victoire pour une défaite et deux nuls.

Pour son retour chez les moyens, après une incursion chez les super-moyens en décembre dernier pour s'emparer du titre WBA de la catégorie face au Britannique Rocky Fielding, Alvarez, 28 ans, a débuté le combat pied au plancher.

Il a dominé les première reprises et marqué au visage son adversaire qui disputait à 32 ans le combat le plus important et le mieux doté de sa carrière. Jacobs, surnommé « Le Miraculé » pour avoir guéri d'une forme rare de cancer, a attendu le 6e round pour trouver ses repères et commencer à inquiéter Alvarez.

L'Américain a connu son meilleur passage dans la 9e reprise où il a bousculé le champion WBA et WBC qui a fait le dos rond, avant de retrouver ses esprits dans le 10e round.

La fin du combat a été beaucoup plus équilibrée, mais s'il a semblé finir leur duel en meilleure condition physique, Jacobs qui remettait en jeu pour la première fois son titre IBF conquis en octobre dernier face à l'Ukrainien Sergiy Derevyanchenko, n'a pas réussi à refaire son retard et a concédé sa 3e défaite pour 35 victoires.

« Le combat s'est déroulé comme on l'attendait, il a fallu faire preuve de patience, on savait que c'était un bon boxeur, mais j'ai fait ce que je devais faire », a indiqué Alvarez.

Depuis la seule défaite de sa carrière contre l'Américain Floyd Mayweather en 2013, Alvarez a signé dix victoires en onze combats.



Le Mexicain s'est fixé l'objectif de détenir tous les titres des poids moyens et son prochain combat pourrait l'opposer à l'Américain Demetrius Andrade, champion WBO de la catégorie.

« Ce qui m'intéresse, c'est de relever les défis les plus grands », a-t-il conclu.