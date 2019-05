Country House remporte le Derby du Kentucky dans la confusion

Associated Press

Associated Press

Maximum Security a semblé gagner la 145e édition de la prestigieuse course par une longueur et trois quarts après qu’il eut pris la tête de la course dans le dernier virage.

Mais les juges, après 20 minutes de délibérations, ont donné la victoire à Country House et à son jockey, Flavien Prat, devant une foule de 150 729 spectateurs médusés. Les reprises ont démontré que Maximum Security avait forcé plusieurs adversaires à ralentir.

C’est la première fois qu’un gagnant du Derby du Kentucky est ensuite disqualifié pour obstruction.

À lire aussi : [PODIUM] Serge Savard - L'autre passion

Country House était négligé à 65 contre 1 sur les marchés. Son entraîneur, le vétéran Bill Mott, a ainsi remporté son premier Derby du Kentucky à l’âge de 65 ans.

L’entraîneur de Maximum Security, Jason Servis, et son jockey, Luis Saez, avaient déjà commencé à célébrer leur victoire.

Code of Honor s’est ainsi emparé du 2e rang. Tacitus a terminé 3e.