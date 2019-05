L'Impact manque de force contre New York City

Le New York City FC a mis fin à la séquence heureuse de l'Impact de Montréal, samedi, au stade Saputo, en infligeant un revers de 2-0 au Bleu-blanc-noir.

Les Montréalais (5-4-2), qui avaient gagné leurs deux matchs chez eux cette saison et qui n’avaient plus perdu à domicile depuis le 28 juillet dernier, contre Atlanta, ont cette fois cédé devant Maxi Moralez et Ismael Tajouri-Shradi.

En revanche, le NYCFC (3-1-6) continue d’avoir du succès au stade Saputo. Des cinq rencontres entre les deux équipes sur la pelouse montréalaise, les New-Yorkais en ont gagné quatre – et l’autre était un match nul.

Des personnages de la série Star Wars ont accueilli Harry Novillo (au centre) et ses coéquipiers de l'Impact au stade Saputo. Photo : Eric Bolte-USA TODAY Sports

L’Impact avait invité les personnages de Star Wars à son match en ce 4 mai (en anglais, « May the Fourth » rappelle la fameuse réplique « Que la Force soit avec toi »). Mais la Force n’était assurément pas avec le onze montréalais, qui a donné l’avantage aux visiteurs dès la sixième minute.

Une passe lumineuse d’Anton Tinnerholm dans le dos du défenseur latéral droit Zachary Brault-Guillard a trouvé Ben Sweat. Le tir de ce dernier a été stoppé par le gardien Evan Bush, mais Moralez, qui avait raté une première occasion deux minutes plus tôt, a poussé le retour dans une cage vide.

C’était le premier but qu’accordait l’Impact à domicile en 438 minutes de jeu, soit depuis un filet du défenseur Rudy Camacho contre son camp, le 22 septembre 2018, contre ce même NYCFC.

L’entraîneur montréalais Rémi Garde a tenté de secouer sa troupe, plutôt amorphe en première mi-temps, avec un changement dès la pause. Mais la présence d’Omar Browne au poste de Harry Novillo n’a pas empêché Moralez d’être au cœur de la seconde action de but new-yorkaise.

L’Argentin a poussé un ballon perdu dans la surface vers Tajouri-Shradi, qui a pris une touche pour maîtriser l'objet avant d’enrouler une frappe du gauche dans la lucarne.

Bush, qui ne pouvait rien sur le tir de Tajouri-Shradi, a fait face à 13 tirs, dont 5 cadrés. À l’autre bout du stade, Sean Johnson a vu ses coéquipiers bloquer trois des huit tentatives montréalaises. Les autres ont raté le cadre.

L’Impact sera de retour en action ce mercredi, au New Jersey, contre les Red Bulls. Les Montréalais se rendront ensuite en Ohio pour y affronter le FC Cincinnati pour la toute première fois en match officiel, samedi prochain.