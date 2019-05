Doublé d’or et de l’argent pour Jacqueline Simoneau et le Canada aux Séries mondiales de natation artistique de Pékin

La grande vedette de la journée a été sans contredit la Québécoise Jacqueline Simoneau qui est montée trois fois sur le podium pour ses prestations en solo, en duo et en équipe.

Sur le plan individuel, Simoneau (88,3898 pts) a devancé l’Ukrainienne Oleksandra Burdova (84,0224 pts) par plus de 4 points.

« Les éléments (du programme) sont de plus en plus solides, sauf que ce n’est pas encore parfait. J’ai fait une erreur majeure dans un de mes derniers éléments et c’est sûr que je peux la corriger rapidement, car je la fais rarement. Il y a encore deux étapes des Séries mondiales et j’ai du temps pour m’améliorer. »

Dans l’épreuve en duo, Simoneau et sa partenaire Claudia Holzner (87,7402 pts) ont eu le dessus sur les soeurs jumelles françaises Charlotte et Laura Tremble (85,6091 pts).

Enfin, dans le concours technique par équipe, Simoneau et Holzner ont uni leurs efforts à ceux de Rebecca Harrower, Camille Fiola-Dion, Halle Pratt, Andrée-Anne Côté, Audrey Joly et Émily Armstrong pour récolter une médaille d’argent derrière la sélection chinoise.

L’étape chinoise des Séries mondiales de natation artistique se poursuit jusqu’à dimanche.