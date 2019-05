Les Canadiens défaits en finale du Championnat mondial de hockey sur luge

Brody Roybal a inscrit son quatrième but du tournoi à la sixième minute de la prolongation pour donner à son pays une quatrième couronne mondiale, un record partagé avec le Canada.

Liam Hickey et Rob Armstrong, pour les Canadiens, et Josh Pauls, pour les Américains, ont marqué au deuxième vingt avant que Declan Farmer force la prolongation à trois minutes de la fin de la troisième période. Farmer a préparé le but gagnant de Roybal.

Les Canadiens remportent l’argent pour la deuxième fois, après l’échec de 2015 contre ces mêmes Américains.

La Corée du Sud s’est imposée 4-1 contre la République tchèque en début de journée pour gagner sa deuxième médaille de bronze de suite.