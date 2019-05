La France au Mondial sans Marie-Antoinette Katoto, meilleure buteuse du PSG

Associated Press

Ils ont tous les deux 20 ans et ils sont tous les deux des buteurs prolifiques pour le Paris-Saint-Germain. Mais contrairement à Kylian Mbappé, Marie-Antoinette Katoto n'aura pas la chance de goûter à la Coupe du monde avec la France.

Du moins, pas cette année.

« Elle a le talent, mais pour le moment, elle ne l’exprime pas à 100%, a dit l’entraîneuse de la sélection française Corinne Diacre. Elle sera dans d’autres Coupes du monde. »

Cette décision est un coup de dés pour Diacre. Katoto est la meilleure buteuse du championnat français, avec 22 filets. Elle en a inscrit 30 dans ses 28 matchs avec le PSG cette saison.

Comme Katoto, Mbappé est l’attaquant vedette du PSG, au sommet du tableau des buteurs, un an après son arrivée fulgurante sur la scène mondiale avec le triomphe français au Mondial masculin en Russie.

Pas de tel conte de fé pour Katoto, alors que la France sera l’hôte du tournoi féminin, du 7 juin au 7 juillet.

Diacre reconnait qu’elle a un potentiel énorme, mais elle n’en a pas fait assez dans les matchs importants.

Katoto n’a pas marqué dans les deux matchs contre Chelsea en quart de finale de la Ligue des champions. Contre les Lyonnaises, elle a raté une occasion en fin de demi-finale de la Coupe de France. Dans les deux matchs de championnat entre Lyon et le PSG, Katoto n’a pas marqué dans un verdict nul de 1-1 au Parc des Princes et a quitté le match à Lyon, une défaite de 5-0.

« C’était un choix difficile, mais c'est mon choix », a dit Diacre après l’annonce de la composition de son équipe à la télévision française, suivi par 5 millions de téléspectateurs.

« C’est certain que si nous ne gagnons pas, on va me le reprocher. »

Diacre a fait le pari de donner une place à Emelyne Laurent. L’attaquante de 20 ans n’a disputé que trois matchs internationaux, mais sa vitesse devrait être un atout important.

La France, qui n’a pas encore gagné la Coupe du monde féminine, entamera sa campagne le 7 juin au Parc des Princes contre la Corée du Sud.