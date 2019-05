Jamie Chadwick remporte la première course de l'histoire de la W Series à Hockenheim

Première sur la ligne de départ, Chadwick a mené la course de 30 minutes plus un tour de bout en bout.

Sur un circuit rendu glissant par endroit en raison de brèves averses, Chadwick a devancé sa compatriote Alice Powell et l’Espagnole Marta Garcia.

De son côté, la Canadienne Megan Gilkes, 14e aux qualifications tenues vendredi, a vu sa journée écoutée lorsqu’elle a percuté la voiture de la Finlandaise Emma Kimilainen dans les premiers instants de la course.

Rappelons que toutes les pilotes disposent de bolides identiques qu’elles échangeront entre elles à chacun des six rendez-vous de la saison.

Parmi les 18 qualifiées pour cette première course historique on retrouvait 5 Britanniques, 2 Américaines et une représentante pour chacun des pays suivants: Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Canada, Espagne, Finlande, Italie, Japon, Liechtenenstein, Pays-Bas et Pologne.

Les prochaines courses se tiendront dans l’ordre à Zolder (Belgique), à Misano (Italie), au Norisring (Allemagne), à Assen (Pays-Bas) et à Brands Hatch (Grande-Bretagne).