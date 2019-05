Les Hurricanes balaient les Islanders et passent en finale de l’Est

D'équipe repêchée à finaliste dans l'Est, les Hurricanes n'ont pas fini de surprendre la planète hockey. L'équipe de Rod Brind'Amour a balayé les Islanders de New York grâce à une victoire de 5-2, vendredi soir, à Raleigh.

La Caroline, qui a remporté ses six derniers matchs, aura quelques jours de repos en attendant de connaître l’identité de leur prochain adversaire.

Les Blue Jackets et de Columbus et les Bruins de Boston, au coude-à-coude dans leur série, se disputent l’autre billet donnant accès à la finale d’Association de l'Est.

Les Hurricanes participent aux séries pour la première fois depuis 2009.

Un mauvais départ pour les Hurricanes

Les choses avaient pourtant bien mal commencé pour les locaux.

Mathew Barzal a ouvert la marque après 2 minutes 30 secondes de jeu pour les Islanders. En avantage numérique, la jeune vedette a profité d’un retour de lancer pour inscrire son deuxième but des séries.

Un autre jeune joueur de talent a répondu pour les Hurricanes moins de deux minutes plus tard. Sebastian Aho, qui connaît d’excellentes séries éliminatoires, a créé l’égalité avec l’avantage d’un homme.

La deuxième période a été l’affaire des Hurricanes. Teuvo Teravainen, Greg McKegg et Justin Williams ont marqué dans un intervalle de 10 minutes pour porter la marque à 4-1.

Pour Williams, c'était un 100e point en 151 matchs d'après-saison.

Barry Trotz (à gauche) et Justin Williams se serrent la main après le quatrième match de la série entre les Hurricanes et les Islanders. Photo : USA Today Sports

Andrei Svechnikov, victime d’une commotion cérébrale dans le premier tour face aux Capitals, a confirmé le gain de la Caroline en faisant 5-1 en troisième période.

Brock Nelson a battu Curtis McElhinney avec 1:09 à faire au match, mais c’était trop peu trop tard pour l’équipe new-yorkaise.

Le défenseur Justin Faulk a cumulé deux passes dans le rencontre. Aho et Teravainen ont obtenu une mention d’aide.

Entre les poteaux, Robin Lehner a été chassé du match après avoir accordé 3 buts sur 11 tirs. Thomas Greiss n’a pas tellement mieux fait avec 2 buts en 10 tirs.

McElhinney a stoppé 20 des 21 tirs dirigés vers lui. Le vétéran de 35 ans remplace le gardian partant Petr Mrazek, blessé au bas du corps.

Les Islanders ont été victimes d'un premier balayage depuis le printemps 1994.