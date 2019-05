MacKinnon et l'Avalanche sont spectaculaires en séries éliminatoires

Nathan MacKinnon a reçu un message texte d'un bon ami avant le début des séries et le message était simple : il faut attaquer et dicter le jeu.

Le conseil venait de la part de Sidney Crosby.

MacKinnon l'a bien saisi et il a récolté au moins un point lors de ses huit dernières rencontres. Son but lors du match no 4 a aidé l'Avalanche du Colorado à vaincre les Sharks de San José 3-0 et à égaliser leur demi-finale de l'Association de l'Ouest à deux victoires de chaque côté. Le match no 5 aura lieu samedi, à San José.

« Il est très bon. Il a besoin de trois coups de patin, puis il est parti, a dit l'attaquant des Sharks Tomas Hertl au sujet de MacKinnon. Il est l'un des joueurs les plus rapides de la LNH. Nous devons le suivre attentivement. »

La fougue de l'attaquant âgé de 23 ans est impressionnante. MacKinnon a démontré l'étendue de son talent pendant la saison, amassant 41 buts et 58 aides. Crosby lui a rappelé de continuer à attaquer pendant les séries.

Les deux sont originaires de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, et ils s'entraînent souvent ensemble lors de la saison morte. MacKinnon semble avoir beaucoup appris de l'étoile des Penguins de Pittsburgh.

« Je vois à quel point il est dévoué », a dit MacKinnon au sujet de Crosby, qui est de huit ans son aîné.

Nathan MacKinnon a donné le but gagnant à l'Avalanche du Colorado lors du quatrième match contre les Sharks de San Jose. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Au fil des ans, MacKinnon a suivi les longs parcours de Crosby vers trois championnats de la Coupe Stanley. Cette saison, c'est Crosby qui doit se contenter de suivre MacKinnon, à la suite de l'élimination des Penguins dès le premier tour.

« Il est mon plus grand partisan présentement, a dit MacKinnon. Nous avons une relation fraternelle. Je l'encourage. Il m'encourage. C'est toujours un plaisir et un honneur de pouvoir profiter de ses conseils. »

Une autre leçon apprise de Crosby pour les séries est de ne pas se laisser démoraliser dans les moments difficiles ou aveugler par les bons moments.

« Chaque match est une occasion d'être meilleur et de gagner. Le match précédent importe peu, a dit MacKinnon. C'est comme ça que je vois les choses. »

Deuxième équipe repêchée dans l'Ouest, l'Avalanche joue avec confiance après avoir éliminé les Flames de Calgary au premier tour et démontré qu'il peut rivaliser avec les Sharks.

« Nous avons maintenant la confiance que nous pouvons gagner la Coupe Stanley, a dit MacKinnon. Nous n'étions pas certains de nous qualifier pour les séries, mais nous avons maintenant autant confiance en nos moyens que quiconque. »

Quelques heures avant que MacKinnon commence à nouveau de donner des maux de tête aux Sharks, les Blue Jackets de Columbus tenteront pour leur part de freiner le premier trio des Bruins de Boston lors du match no 5 de leur série demi-finales de l'Association de l'Est.

L'unité de Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak a généré trois buts des Bruins dans leur victoire de 4-1 lors du quatrième match, égalant ainsi la série à deux victoires de chaque côté.

« Nous étions critiqués, mais nous générions toujours cinq ou six vraies bonnes chances de marquer chaque match, a rappelé Marchand. C'était une question de temps avant de recommencer à remplir le filet adverse et personne ne paniquait malgré ce qui se disait dans les médias. »

« Nous avons confiance en notre groupe et nous ne nous attendons pas à marquer tous les buts. C'est pour ça que nous sommes une bonne équipe, une équipe complète. Tout le monde a un travail à faire. »

Bergeron a marqué deux buts en avantage numérique lors du match no 4.

« Nous leur avons donné l'occasion de retrouver leurs repères en écopant trop de punitions, a noté l'entraîneur-chef des Blue Jackets, John Tortorella. Nous allons devoir nous racheter. Mais je n'ai aucun problème avec la position dans laquelle nous nous retrouvons avant le cinquième match à Boston. »