Le rugby retiré des écoles secondaires en Nouvelle-Écosse au nom de la sécurité

Son directeur Stephen Gallant a indiqué que cette décision, qui ne fait pas l'unanimité auprès d'entraîneurs, de joueurs et de parents, a été prise lors de la première réunion du conseil d'administration de l'année en mai.

Elle a été motivée par le nombre élevé de blessures chez les adolescents qui pratiquent le sport.

La Fédération athlétique des écoles de la Nouvelle-Écosse a demandé à consulter les statistiques des blessures subies lors des cinq dernières années dans les sports qui sont proposés au secondaire.

Le rugby vient en tête de liste concernant les possibles commotions cérébrales et celles qui ont été diagnostiquées avec 149, loin devant le hockey (33), le football (32) et le soccer (26). « Ces données sont très révélatrices », affirme M. Gallant.

Le rugby demeure au sommet en ce qui a trait aux blessures en tous genres. Les 454 cas répertoriés dans ce sport arrivent loin devant le hockey (187), le football (162) et le soccer (158), qui suivent dans l'ordre.

Les chiffres n'indiquent toutefois pas combien d'athlètes ont pratiqué ces sports durant la période 2014-2018 ni les matchs joués dans leur ensemble.

« C'est un nombre nettement plus élevé que tous les autres, ajoute-t-il. C'est regrettable, c'est une décision difficile à prendre pour le conseil d'administration. »

Une pétition appelée Bring Rugby back to NS schools (Ramenez le rugby dans les écoles de la Nouvelle-Écosse) a été mise en ligne jeudi après-midi et avait déjà recueilli plus de 10 000 signatures quelques heures plus tard.

La nouvelle est tombée une journée après qu'un étudiant international de la Sydney Academy fut tombé au combat pendant un duel qui s'est déroulé au Cap-Breton. Des soins médicaux lui ont été prodigués.

Un joueur de rugby d'une école secondaire de l'Île-du-Prince-Édouard est aussi décédé il y a un an en raison d'une blessure à la tête.

La Fédération de rugby de la Nouvelle-Écosse a demandé une rencontre avec la Fédération athlétique des écoles afin d'en savoir davantage sur le raisonnement qui a mené à cette prise de décision.

(D'après un texte de Susan Bradley, de CBC)