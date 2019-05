Les Raptors dominés par les 76ers dans le troisième match de la série

Joel Embiid a récolté 33 points et les 76ers de Philadelphie ont surclassé les Raptors de Toronto 116-95, jeudi, prenant les commandes 2-1 en demi-finales de l'Est.

Visiblement à court de réponses en défense, les Raptors auront beaucoup de pression lors du match numéro 4 dimanche.

Embiid a aussi capté 10 rebonds, en plus de réussir 5 blocs. Jimmy Butler a inscrit 22 points, 9 passes et 3 vols. J.J. Redick a ajouté 15 points et Tobias Harris 13. Embiid et Redick ont fourni trois tirs de longues distances.

Kawhi Leonard a mené les visiteurs avec 33 points, 13 de plus que Pascal Siakam. Leonard a été irréprochable en cinq lancers francs.

Danny Green a cumulé 13 points, grâce notamment à 3 tirs de 3 points.

Siakam et Kyle Lowry ont peiné pour les tirs de trois points : une soirée de 0 en 3 pour le premier, et de 0 en 4 pour le deuxième.

Pour Fred VanVleet, ce fut encore plus pénible : 0 en 7 au total, dont 0 en 5 pour les 3 points.

Le match a commencé à échapper aux Torontois au début du deuxième quart, où les Sixers ont marqué les huit premiers points, prenant l’avance 40-29.

Quoi qu'il advienne dimanche, il y aura un cinquième match mardi, à Toronto.