Le Québécois Steven Butler devient champion à Las Vegas

Deux pointages ont favorisé le Québécois 96-93, tandis qu'un juge a donné l'avantage à son rival 95-94. Butler a maintenant une fiche de 27-1-1, dont 23 K-O. Celle de Kopylenko est 28-2, dont 16 mises hors de combat.

Les trois premiers rounds ont été serrés. Lors du quatrième round, Butler a placé un crochet du gauche, sans vraiment prendre l'avantage.

Le sixième round a été relativement calme, mais Butler a réussi à amener son rival dans les câbles et a touché la cible deux fois.

À lire aussi : La grande porte s’ouvre enfin pour Oscar Rivas

Au septième round, Butler a continué un travail méthodique avec des frappes au corps, bien que l'Ukrainien ait été coriace vers la fin.

Lors du huitième, le Québécois a posé un genou au sol après avoir reçu de puissants coups au corps, se relevant rapidement, par contre. Il a toutefois dû se défendre pendant presque tout l'engagement.

Butler a mieux paru dans l'avant-dernier round, puis il été dynamique et fort efficace au 10e round, surtout dans la première minute et dans les 20 dernières secondes.

Lors du combat précédent, le Québécois Erik Bazinyan a conservé ses titres NABO et NABA des super-moyens. Il l’a emporté par décision unanime devant le Mexicain Alan Campa.

Deux juges l'ont favorisé 99-90 et l'autre 97-92, au Hard Rock Hotel & Casino.

Bazinyan (23-0, 17 K-O) a maintenant remporté neuf combats d’affilée. Ses huit précédents s'étaient conclus par un knock-out.

Protégés d'Eye Of The Tiger Management, Butler et Bazinyan (22-0, 17 K.-O.) effectuaient leurs débuts professionnels en sol américain.